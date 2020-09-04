Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Дарья Дурова Личные финансы 22:42, 4.09.2020 Обновлено: 23:18, 4.09.2020

Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ. Решение российского правительства вступает в силу со дня его обнародования (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

В санкционный список, в частности, попал пятый президент Украины Петр Порошенко. Также – народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие представители этой политсилы.

Кроме того, в списке:

  • Соломия Бобровская;

  • Константин Бондарев;

  • Леся Василенко;

  • Сергей Вельможный;

  • Михаил Волынец;

  • Виктория Гриб;

  • Виталий Данилов;

  • Ярослав Железняк;

  • Михаил Забродский;

  • Яна Зинкевич;

  • Владимир Кабаченко;

  • Юлия Клименко;

  • Роман Костенко;

  • Степан Кубив;

  • Алексей Кучеренко;

  • Анжелика Лабунская;

  • Роман Лозинский;

  • Ирина Луценко;

  • Сергей Магера;

  • Муса Магомедов;

  • Олег Макаров;

  • Григорий Немыря;

  • Андрей Николаенко;

  • Андрей Осадчук;

  • Андрей Пузийчук;

  • Сергей Рахманин;

  • Кира Рудык;

  • Олег Синютка;

  • Инна Совсун;

  • Ольга Стефанишина;

  • Александр Сухов;

  • Сергей Тарута;

  • Руслан Требушкин;

  • Рустем Умеров;

  • Александра Устинова;

  • София Федина;

  • Владимир Цабаль;

  • Михаил Цимбалюк;

  • Ахтем Чийгоз;

  • Ярослав Юрчишин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и еще пять европейских стран ранее поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.

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