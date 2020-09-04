Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список

Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ. Решение российского правительства вступает в силу со дня его обнародования (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

В санкционный список, в частности, попал пятый президент Украины Петр Порошенко. Также – народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие представители этой политсилы.

Кроме того, в списке:

Соломия Бобровская;

Константин Бондарев;

Леся Василенко;

Сергей Вельможный;

Михаил Волынец;

Виктория Гриб;

Виталий Данилов;

Ярослав Железняк;

Михаил Забродский;

Яна Зинкевич;

Владимир Кабаченко;

Юлия Клименко;

Роман Костенко;

Степан Кубив;

Алексей Кучеренко;

Анжелика Лабунская;

Роман Лозинский;

Ирина Луценко;

Сергей Магера;

Муса Магомедов;

Олег Макаров;

Григорий Немыря;

Андрей Николаенко;

Андрей Осадчук;

Андрей Пузийчук;

Сергей Рахманин;

Кира Рудык;

Олег Синютка;

Инна Совсун;

Ольга Стефанишина;

Александр Сухов;

Сергей Тарута;

Руслан Требушкин;

Рустем Умеров;

Александра Устинова;

София Федина;

Владимир Цабаль;

Михаил Цимбалюк;

Ахтем Чийгоз;

Ярослав Юрчишин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и еще пять европейских стран ранее поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.