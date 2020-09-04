Россия расширила санкции топовыми политиками Украины. Список
Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.
Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 4 сентября, на портале правовой информации РФ. Решение российского правительства вступает в силу со дня его обнародования (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).
В санкционный список, в частности, попал пятый президент Украины Петр Порошенко. Также – народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, основатель партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие представители этой политсилы.
Кроме того, в списке:
Соломия Бобровская;
Константин Бондарев;
Леся Василенко;
Сергей Вельможный;
Михаил Волынец;
Виктория Гриб;
Виталий Данилов;
Ярослав Железняк;
Михаил Забродский;
Яна Зинкевич;
Владимир Кабаченко;
Юлия Клименко;
Роман Костенко;
Степан Кубив;
Алексей Кучеренко;
Анжелика Лабунская;
Роман Лозинский;
Ирина Луценко;
Сергей Магера;
Муса Магомедов;
Олег Макаров;
Григорий Немыря;
Андрей Николаенко;
Андрей Осадчук;
Андрей Пузийчук;
Сергей Рахманин;
Кира Рудык;
Олег Синютка;
Инна Совсун;
Ольга Стефанишина;
Александр Сухов;
Сергей Тарута;
Руслан Требушкин;
Рустем Умеров;
Александра Устинова;
София Федина;
Владимир Цабаль;
Михаил Цимбалюк;
Ахтем Чийгоз;
Ярослав Юрчишин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и еще пять европейских стран ранее поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.