Российский миллиардер приехал на открытие столовой для бедных на золотом Bentley

В Екатеринбурге (Российская Федерация) миллиардер Игорь Заводовский приехал на открытие своей столовой для бедных на золотом Bentley.

Об этом сообщает издание 66.ru. Помещение под столовую обошлось примерно в 12,6 млн грн (35 млн рублей), при этом стоимость автомобиля, на котором приехал миллиардер, может быть в несколько раз выше и достигать четырех миллионов долларов (зависимо от модели).

Автомобиль миллиардера 66.ru

Посетители общепита будут получать горячие обеды, состоящие из супа, мясного или рыбного блюда с гарниром, булочки или хлеба, а также чая. Себестоимость такой порции составит 100 рублей (36 грн). Еду будут выдавать по талонам с 9:00 до 17:00.

Заводовский – соучредитель и руководитель одной из крупнейших компаний на рынке недвижимости в Екатеринбурге. Кроме того, ему принадлежит несколько торговых центров в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов. Снимки роскошного дома под названием The ​​One опубликовали СМИ.