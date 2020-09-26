Российский миллиардер приехал на открытие столовой для бедных на золотом Bentley

Александр Литвин Личные финансы 10:12, 26.09.2020 Обновлено: 10:47, 26.09.2020

В Екатеринбурге (Российская Федерация) миллиардер Игорь Заводовский приехал на открытие своей столовой для бедных на золотом Bentley.

Об этом сообщает издание 66.ru. Помещение под столовую обошлось примерно в 12,6 млн грн (35 млн рублей), при этом стоимость автомобиля, на котором приехал миллиардер, может быть в несколько раз выше и достигать четырех миллионов долларов (зависимо от модели).

Автомобиль миллиардера
66.ru

Посетители общепита будут получать горячие обеды, состоящие из супа, мясного или рыбного блюда с гарниром, булочки или хлеба, а также чая. Себестоимость такой порции составит 100 рублей (36 грн). Еду будут выдавать по талонам с 9:00 до 17:00.

Заводовский – соучредитель и руководитель одной из крупнейших компаний на рынке недвижимости в Екатеринбурге. Кроме того, ему принадлежит несколько торговых центров в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии самого дорогого особняка, стоимостью 500 млн долларов. Снимки роскошного дома под названием The ​​One опубликовали СМИ.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Проверят все переводы и остаток на картах украинцев: "Слуги народа" хотят раскрыть банковскую тайну для налоговиков

Евросоюз собрался ввести дополнительные санкции против России из-за войны в Украине

В сети показали список вероятных жертв Ан-26 под Харьковом: на борту были курсанты 2 и 4 курсов

В сеть попала информация о вымогательстве Тимошенко и Корниенко 40 млн с фермера

В Казахстане посадили в тюрьму террориста "Л/ДНР"