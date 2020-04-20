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21 апреля • обновлено в 03:22
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России грозят голодные бунты из-за безработицы на карантине: во что выльется протест во Владикавказе

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Бессрочные "каникулы", на которые россиян по домам отправили власти, уже скоро грозят Кремлю голодными бунтами и по-настоящему массовыми протестами.

Об этом все шире говорят российские блогеры. В частности, автор канала "Аудио статьи" Павел Иванов заявил, что власти должны изменить подходы к помощи населению, потому что "терпеть это невозможно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Протесты во Владикавказе

Протесты во Владикавказе

"По всей стране люди задают себе вопрос: "А как нам жить?" Сидеть по домам, и что? Чем детей кормить? До августа, до октября или до 1 мая? А вот уже в мае будут требовать платить за ЖКХ, по кредитам, грозятся отобрать квартиру. А у нас денег нет!", – заявил Иванов.

Он показал толпу разъяренных жителей Владикавказа, которая в понедельник, 20 апреля, взяла в осаду здание местной власти с протестом против самоизоляции.

"На митинги, которые обычно созывается со всех концов Москвы, и то собирается меньше народа", – отметил он.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров молодец – он не испугался, вышел к людям. Это кого-то успокоило. Хотя бы градус напряжения спал. Но, даже если сейчас люди просто разойдутся по домам, но через неделю ничего не исправится и люди не смогут выйти на работу, ситуация усугубится и уже через неделю их так просто на дом опять не разгонят. Будут аресты и задержания, будет накаляться градус с каждым днем. Ау, власти! Стране грозят голодные бунты! Делайте что-нибудь", – заявил блогер.

"Космонавты" готовы разгонять протесты в России

"Космонавты" готовы разгонять протесты в России

Facebook / Olivia Olive

"Космонавты" готовы разгонять протесты в России

"Космонавты" готовы разгонять протесты в России

Facebook / Olivia Olive

Иванов возмутился решению чиновников раздавать помощь мигрантам, которые из-за карантина потеряли работу в РФ.

При этом он уже отмечает, что на митингах появляются провокаторы от власти, которые стараются дать повод полиции применить силу и "повязать" протестующих.

Такие жалобы российского "оппозиционера" высмеял блогер Ф*шик Донецкий. "Так можно ж Крымский мост полизать. Чего ты жалуешься?", – прокомментировал он речь Иванова в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Протесты в России Коронавирус Кризис в России
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скоро этот скот одичалый начнет друг друга жрать! Рюзге - это потомственный Мародёр, убийца и пожиратель падали!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ждите очередной многоходовочки от вашего фюрера! Но лично я не представляю,как это просто раздавать деньги?! В россии 130 млн.чел. Если каждому выдать по 1000 рублей это уже 130 миллиардов! Так можно все закрома раздать за полгода! А что такое 1000 руб? Не, нужна многоходовочка!
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Новиков Алек
Новиков Алек
возмутился решению чиновников раздавать помощь мигрантам, которые из-за карантина потеряли работу в РФ. а укров то 2 миллиона в РФ, что фашист донецкий им предлагает лизать мост?
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