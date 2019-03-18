Родина моды и сердце архитектуры: что увидели лучшие студенты Украины в Милане

Сердце мировой архитектуры, столица моды, родина канализации и один из самых зажиточных городов Европы. Все это о Милане. Местные жители отличаются от "обычных" итальянцев. Они знают цену времени, отдают предпочтение мотоциклам, всегда спешат и ничего не делают "просто так".

Здесь несколько столетий назад в лучшие свои годы творил Леонарда да Винчи, а сейчас уже современные архитекторы воплощают в Милане самые неожиданные идеи.

Как соорудить что-то новое там, где практически не осталось свободного места? Как сохранить первоначальный вид исторического здания, но сделать его функциональным? Как возвести торговый центр, который станет произведением искусства и возвести жилую многоэтажку, за которой будут наблюдать ботаники по всему миру. Ответы на эти вопросы знают в Милане. А благодаря Фонду Бориса Колесникова об этом также узнали 30 лучших украинских студентов-архитекторов – победителей всеукраинского конкурса "Архитектор".

Именно от них зависит, как будут выглядеть украинские города уже через считанные годы. О том, что увидели украинцы в Милане и как собираются менять свои города – в материале OBOZREVATEL.

Итальянские архитекторы Франческа Ачербони и Пьерфранческо Сачердоти провели с украинскими студентами несколько дней. Театр Ла Скала, галерея Виктора Эммануэля II, площадь Дуомо, площадь Свободы, вилла Некки Кампильо, все центральное кольцо Милана и район современных небоскребов. Это только небольшой перечень того, с чем удалось познакомиться будущим украинским архитекторам и строителям.

Милан мог бы легко привлекать миллионы туристов древней архитектурой, соборами и кладбищем. Но нет. Милан другой. Модный и стильный. Он эпатирует, привлекает внимание и создает новые тренды.

Фонд Бориса Колесникова

Чего только стоит "Вертикальный лес" архитектора Стефано Боэри. Он, как и тысячи его коллег по всему миру, столкнулся с проблемой нехватки территории. Города застраиваются, новые парки практически не создаются – занимать большую территорию деревьями непозволительная роскошь. Особенно это актуально для Милана. Здесь, как уверяет экскурсовод города с 15-летним стажем Людмила Александрович, есть всего лишь одно здание, которое можно обойти со всех сторон. Все остальные "подпирают" рядом стоящие.

Боэри, вместе с командой инженеров и ботаников, разработал проект "Вертикального леса" и в 2014-м реализовал его в Милане. Балконы двух многоэтажек (110 и 75 метров) укрепили и установили в шахматном порядке. На них в специальных горшках высадили более 900 деревьев и несколько тысяч кустарников. Солнечные батареи на крыше питают очистной механизм под зданием. Он "поднимает" сточные воды по автоматической системе для полива растений. Скептики проекта говорили, что деревья не выживут, а обслуживание растений того не стоит.

Фонд Бориса Колесникова

Но желающие купить здесь квартиры нашлись, а деревья выросли. Проект оказался настолько популярным, что в дом заселились итальянские футболисты, бразильский репер, миллионеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Жить в "Вертикальном лесу" стало модно. В будущем парки на зданиях смогут стать новым решением озеленения городов. А сейчас за миланскими жилыми многоэтажками наблюдают ботаники по всему миру. Они пытаются разобраться, могут ли деревья полноценно расти в таких условиях.

Фонд Бориса Колесникова

Украинские студенты, которые с помощью Фонда Бориса Колесникова получили возможность ознакомиться с архитектурой Милана и посетить профильную выставку Made Expo, специально для конкурса разработали проекты парков для своих городов. "Вертикальный лес" для Украины кажется сказочной идеей, но и у нас найдутся, казалось бы, неожиданные для парков места. К примеру, студентка Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Ольга Милинтеева придумала, как в Краматорске превратить гору на территории заброшенного объекта в зону отдыха. Девушка поясняет: в этой территории очень много терриконов и подобных гор, которые практически превращаются в безлюдные пустыри. Но это можно легко исправить.

Фонд Бориса Колесникова

"У нас в Краматорске есть ландшафтная гора. Я знаю, что такие горы и терриконы делают безопасными и пытаются адаптировать. Я предложила озеленить эту гору, которая находится на территории недействующего производства. Чтобы была территория для выгула собак, велосипедные дорожки. Там даже была продумана своеобразная канатная дорога, чтобы, когда добрались на вершину, можно было удобно спуститься, рассматривая Краматорск", – рассказывает OBOZREVATEL девушка.

Для нее победа в образовательной инициативе Фонда Бориса Колесникова – возможность доказать, что переселенные вузы ничем не уступают другим учебным заведениям. "Я пробовала в прошлом году и не прошла сразу. Это добавило мене целеустремленности. У нас перемещенный вуз, о нас мало кто знает, а те, кто знает, думает, что мы слабые. Хотелось доказать себе, что я могу. И показать, что наш вуз может", – говорит Ольга.

Фонд Бориса Колесникова

Еще одно архитектурное решение, с которым познакомили украинских студентов в Милане – казалось бы неожиданное сочетание древней архитектуры и современных элементов. Речь идет о древнем госпитале, где на данный момент находится университетская библиотека. Этот госпиталь также можно назвать "родиной канализации". Именно здесь по проекту Леонардо да Винчи работала первая в мире система слива нечистот.

Фонд Бориса Колесникова

Когда пришло время реставрировать госпиталь, миланские архитекторы приняли решение внутри исторического здания соорудить конструкцию из современных материалов – стекла, железа. Это позволило разделить пространство, создать рабочие места для студентов. Сейчас это одно из любимых мест студентов. Архитектор Пьерфранческо Сачердоти рассказывает: в любой момент конструкцию можно легко демонтировать, поэтому историческому зданию она никак не вредит.

Фонд Бориса Колесникова

Свою идею, как оптимизировать общественное пространство, также разработала еще одна победительница конкурса Фонда Бориса Колесникова, студентка Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры Инга Компаниец.

"Я выбрала территорию в исторической части города в Днепре. Это территория за филармонией, сейчас она заброшена. Там много исторических памяток, рядом театр оперы и балета. Люди ходят от театра Шевченко в бульвар. Сейчас люди ходят через эту необустроенную территорию. Там есть музей. Цель моего проекта – связать исторические памятники между собой", – рассказывает девушка.

Фонд Бориса Колесникова

Девушка предложила создать на заброшенной территории молодежный сквер "Зед", где можно будет перекусить, прогуляться и даже поработать. Для Инги победа в конкурсе – шанс подчерпнуть опыт, увидеть лучшие архитектурные проекты и в будущем внедрять свои идеи в своем родном городе.

"Мотивация очень сильная. Хочется перенять опыт у специалистов в Италии и поднять Украину на уровень. Хочу, чтобы и моя страна находилось на вершине", – рассказывает девушка.

Фонд Бориса Колесникова

Свою идею преображения города разработал и студент Киевского профильного вуза Александр. Он сделал проект парка на улице Жилянской, на территории заброшенного молокозавода. Если его идею удастся реализовать, на этой улице появится еще один мини-город. Молодой архитектор предложил возвести в парке инфраструктуру, повторяющую систему города. Со своими центральными аллеями, местами для отдыха, работы, детскими площадками.

"У меня тематический парк. И тема – город. То есть в парке должна быть своя полноценная структура. Я сделал так, чтобы он вписался в тематику среды. Сейчас эта территория заброшена. Парк в моем проекте состоит из маленьких улочек, с разными зонами. Каждая зона напоминает часть города – спальные районы (место для отдыха), с местами для работы (бизнес-центр) и так далее", – объясняет парень.

Фонд Бориса Колесникова

Четырехдневная поездка в Милан позволила Александру, как и другим студентам, своими глазами увидеть, как подобные проекты реализуют лучшие мировые архитекторы. В будущем каждый из них сможет реализовать полученные знания уже в Украине.

Экскурсовод Людмила Александрович поясняет – для студентов знакомства с Миланом – шанс всего за несколько дней увидеть, как развивалась мировая архитектура и как новые тренды и технологии меняют подходы в строительстве. Сейчас застройщики не концентрируются на максимальном использовании территории не пытаются возвести как можно больше коммерческой площади или жилых квадратов. Главная цель – преобразить территорию, вписаться в ее атмосферу и сделать новый объект произведением.

Фонд Бориса Колесникова

"Милану 2600 лет. У нас есть архитектура 4 столетия, есть древнехристианские церкви, есть архитектура эпохи Возрождения. Очень важно для будущих архитекторов ознакомиться с тем, как все зарождалось. Но архитектура – процесс. Студенты смогли познакомиться и с современной архитектурой. Для них это большая возможность", – рассказывает Людмила.

После нескольких дней интенсивного обучения, посещения ведущего архитектурно-дизайнерского бюро, студенты побывали на международной выставке Made Expo. Здесь они смогли увидеть лучшие архитектурные и дизайнерские решения ведущих специалистов со всего мира.

Ну а те, кто не смог завоевать свое место среди победителей в конкурсе Фонда Бориса Колесникова, смогут уже вскоре снова попробовать свои силы. Как рассказывает директор фонда София Мудрик, конкурс для студентов пройдет и в следующем году.

Фонд Бориса Колесникова

"Милан является культурным и архитектурным центром Италии. За четыре дня наши победители увидели экологические и инновационные строительные решения, прикоснулись к памятникам с древнейшей историей. Будущие специалисты смогли перенять передовой опыт в известном архитектурно-дизайнерском бюро Италии – One Works, пообщаться с одним из управляющих партнеров Леонардо Кавалли. Побывали ребята и в Европейском институте дизайна IED Istituto Europeo di Design – ведущем вузе Европы в области моды, дизайна, визуального искусства и коммуникаций, посетили профильные занятия. Сегодня мы даем молодежи новые знания и мотивацию, а завтра она сконструирует оригинальные сооружения и возведет новые города", – подчеркнула директор Благотворительного Фонда София Мудрык.

Через считанные годы юные архитекторы и строители окончат свое образование и, возможно, в Украине, как и в Италии, появятся свои "архитектурные центры", которые смогут не только привлечь туристов, но и улучшить жизнь горожан.

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