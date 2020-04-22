Сколько стоит жизнь украинских медиков? Надбавку за COVID-19 насчитывают поминутно, а денег нет даже на прежнюю зарплату

Еще в начале апреля украинская власть пообещала надбавки врачам, которые лечат больных коронавирусом, в размере 300% от оклада, всем другим медикам – в 200%.

Но реалии оказались совсем не такими оптимистичными, как представило правительство. Врачи из разных областей жалуются на то, что никакие доплаты к ним не доходят, а в некоторых случаях медикам не хватает даже на зарплату.

Как обещанные сверхвыплаты оказались сущими копейками, выяснял OBOZREVATEL.

В рядах медиков назрел бунт

В конце марта 2020 парламент принял законопроект №3275, который устанавливает надбавки в 300% к заработной плате медикам, которые вовлечены в противодействии эпидемии коронавируса. Деньги врачи должны были получить уже в апреле. Но что-то пошло не так...

МОЗ скрин

По всей Украине прокатилась волна жалоб от врачей на размер полученного на днях. Так врач-инфекционист "Консультативно-диагностического центра" Оболонского района Дмитрий Лукаш с возмущением выложил скрин сообщения с начислением денег. Сумма не превысила и 2000 гривен.

"Вот, какой мой аванс врача-инфекциониста, просто нет слов... Один инфекционист на район в течение месяца. Диспансерная группа ВИЧ-инфицированных одна из крупнейших по КДЦ в Киеве, регулярный поток пациентов. Зарплата будет меньше чем была до этого, спасибо за внимание!" – написал он.

скрин

Работник КНП "Хмельницкая центральная районная больница" в Винницкой области Иван Максименко в свою очередь пишет: "Аванс врача-инфекциониста в отделении с коронавирусными больными – 2500 грн. Администрация уверяет, что денег на премирование в 300% пока нет".

скрин

Работница Киевской городской клинической больницы №1 вообще утверждает, что аванса врачам даже не выдавали, и будет ли зарплата – неизвестно, потому что средств нет.

Скрин

Врач-нейрохирург Марина Гаврилишина, которая работает в Больнице скорой помощи г. Киева, также опубликовала скрин с выплатой аванса, который составлял всего 1500 гривен. Женщина выразила свое возмущение, назвав такие деньги "насмешкой и издевательством над врачей, которые учатся 9 лет". Она также написала, что государство обещало "повысить медикам зарплаты и обеспечить дополнительные выплаты по 6000".

"Предоставить полноценную защиту от коронавируса (костюмы, маски, очки и т.д.), возить врачей на работу и с работы, даже на такси. Где это все? Зачем эта ложь?" – написала Гаврилишина.

На шквал возмущений со стороны медиков 20 апреля отреагировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что вопрос обеспеченности и оплаты труда врачей находится на личном контроле президента, премьер-министра и министра здравоохранения.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ведомство предусмотрело достаточно средств, чтобы повысить заработную плату всем без исключения медицинским работникам, которые лечат больных COVID-19 – сумма превышает 15 млрд грн.

Он заверил, что средства за март уже пошли в регионы, а механизм повышенных выплат с апреля будет принято на заседании правительства 22 апреля.

Максим Степанов "РБК"

Ответил на бунт врачей и мэр Киева Виталий Кличко, заявив, что столичные врачи, работающие с больными коронавирус, получили за март от 30 до 50 000 гривен зарплаты.

На условиях анонимности медик одной из столичных больниц, где принимают больных коронавирусом, сообщил OBOZREVATEL, что действительно получил около 20 000 зарплаты, но назвал выплату скорее "единичным случаем".

Денег нет даже на зарплаты

Пока власть обещает надбавки и вырабатывает механизмы их поступлений, медицинские профсоюзы бьют тревогу из-за нехватки средств даже на минимальную зарплату медработникам.

Председатель независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Запорожья Анатолия Сидоренко сообщает, что на данный момент для выплат медикам скорой помощи заработной платы за апрель не хватает 6,5 млн гривен.

"Сейчас у нас есть выбор, или мы сокращаем 44 бригады, и наши другие сотрудники получают в полном объеме зарплату, или всем не доплатят", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

По выплатам надбавок Сидоренко объясняет, что медикам "скорой" деньги будут начисляться, но по достаточно интересному алгоритму: "Мы должны фотографировать карточки, и поминутно считать сколько бригада была непосредственно в контакте с пациентом".

Скорая помощь

Но и здесь есть нюансы, ведь "скорая" выезжает на все вызовы, часто вообще не зная, что пациент может быть болен коронавирусом. Неделю назад одна из бригад оказывала помощь больному, у которого позже обнаружили коронавирус. Конечно, за это никаких доплат не будет, а сама бригада должна пойти на карантин.

"Все сделано не по-человечески. А нормально нужно было сделать так: есть эпидемия – на это время выплачиваются повышенные надбавки. Закончилась эпидемия – закончились повышенные надбавки. Но самое главное, чтобы нам хотя бы дали то, что нам принадлежит. В НСЗУ нам говорят, на что не хватает, обращаться в городские или областные советы, в зависимости от того, где финансируются больницы. А там ответ один – денег нет", – говорит Сидоренко.

По его словам, врач начинающий в бригаде скорой помощи в Запорожской области получает около 3-3,5 тысяч гривен уже с вычетом налогов. Если врач имеет высшую категорию, работает более 7 лет, он получает надбавки в размерах до 40% процентов за стаж, интенсивность труда и прочее – всего 5-6 тысяч гривен при работе сутки через трое. Если же врач работает сутки через сутки, он получает от 8 до 10 000 гривен.

"По надбавкам за эпидемии нам говорят, что еще работают, но как там будет неизвестно. К сожалению, сейчас проблема выплатить хотя бы заработную плату до 1 мая", – пояснил он.

По словам председателя Свободного профсоюза медиков Олега Панасенко, врачей вообще обманули с 300% надбавки, ведь все надеялись, что их оклад вырастет в три раза, а по факту получают всего по 10% премий. Почему так получается? Все дело все же в исчислении того времени, которое врач проводит с больным коронавирусом.

Врачей обманули с 300% надбавки

"Медик ставит под угрозу свою жизнь и здоровье, и по мнению нашей профсоюзной организации, если медик хотя бы одного больного обследовал и оказывал помощь, он уже имеет право на 300% надбавку в полном объеме, а не эти вычеты по минуте", – заявляет он в комментарии OBOZREVATEL.

Опанасенко также объяснил, почему у многих врачей вообще снизилась заработная плата, что видно из сообщений самих медиков. Это зависит от тех тарифов на лечение, которые установила НСЗУ, ведь именно с них теперь рассчитывается оплата врачам.

"Сейчас в большинстве лечебных учреждений возникла проблема выплат хотя бы минимальной заработной платы. Ну вот например, за лечение одного зуба предусмотрено 9 гривен, а из этих денег надо заплатить врачу, медсестре, санитарке, расходы на материалы. Прием больного туберкулезом у нас стоит 49 гривен, за посещение больного психиатрическую патологию – 46 гривен. А откуда брать средства на оплату труда?" – спрашивает он.

Как врачам доплачивают в других странах

Пандемия коронавируса заставила некоторые страны пересмотреть оплату труда врачей. В то же время экономический кризис не всегда дает возможность повысить зарплату, или же выплачивать надбавки даже в странах с хорошо развитой экономикой.

Например, в США до сих пор официально не утвердили никаких надбавок. Но там увеличился спрос на так называемых временных медсестер, соответственно, оплата их труда возрастает. Некоторые пакеты, включающие стипендию на жилье увеличились более чем вдвое – до 5000 долларов в неделю, но в большинстве случаев оплата составляет от 3000 до 4000 долларов в неделю.

В Германии решили не облагать налогом премии медикам в размере до 1500 евро. А в Британии призвали более чем 65 000 врачей и медсестер вернуться с пенсии на работу и помочь своим коллегам. Конечно, для них подготовлены контракты со всеми льготами, зарплатой и отпуском.

В Италии сейчас также дали возможность подписать полугодовой контракт с компенсацией в 40 тыс. евро. А в Болгарии правительство собирается увеличить зарплату медицинскому персоналу, участвующему в лечении пациентов COVID-19, на 1000 левов (более 15 000 грн).

Врачи рискуют жизнью за мизерную зарплату

В Украине очень неутешительная статистика по заболеваемости медработников, по последним данным всего в стране заразились 1138 врачей, а это каждый пятый от общего количества.

Коронавирус очень заразен, один больной человек может заразить до четырех здоровых лиц, что в два раза больше, чем при обычном сезонном гриппе. Медицинские палаты является одним из самых опасных мест, где шансы заразиться возрастают в разы. И, к сожалению, медики у нас недостаточно защищены перед смертельным вирусом.

Лекарственные палаты является одним из самых опасных городов, где шансы заразиться возрастают в разы pixabay

МОЗ Украины делает все возможное, чтобы обеспечить больницы средствами защиты, но время от времени всплывают сообщения, в которых медработники описывают неутешительную картину.

"Здесь есть несколько причин, первое – действительно не все лечебные учреждения обеспечены средствами защиты. Второе – сами медработники не были подготовлены. Тем, кому выдали защитные костюмы, просто не знали, как его правильно надеть, и не менее важное, как его правильно снять после контакта с больным. Им это не объясняли. Третье – наши люди боятся говорить правду. Они приходят к врачам с симптомами коронавируса, но не рассказывают, что недавно были за границей, или контактировали с потенциально больными, и поэтому врач не сразу может заподозрить болезнь и направить сдать тест. И они в дальнейшем тесно контактируют с зараженным", – объяснил Сидоренко.

Как сообщил известный доктор Евгений Комаровский, для того чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо,попадание определенного количества вирусов на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

Врачи подвергают себя опасности за мизерную плату pixabay

С учетом того, что COVID-19 – это новый вирус, с которым человек еще не сталкивалась, для заражения требуется совсем небольшая инфицирующая доза.

Что в итоге? Украинские медики изо дня в день рискуют подхватить коронавирус в "скорых", палатах и приемных отделениях, получая за это довольно сомнительную компенсацию. Множество медработников приняли решение попросту уволиться, ведь они ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни близких, контактируя с пациентами. Сможет ли государство изменить не безосновательно пугающую тенденцию – вопрос открыт.