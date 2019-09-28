Рекордный курс доллара в Украине: аналитики рассказали, когда покупать валюту

В Украине курс доллара около 24 грн/$ – вероятно, еще не предел, но хороший период для покупки валюты по относительно низким ценам. При этом такая ситуация долго не продлится. Уже к концу года курс пойдет вниз, уверены финансисты.

Как сообщает Лига.Финансы, в ближайшие недели часть аналитиков ожидают новое укрепление. "Пока не видно предпосылок к тому, что ситуация с низким курсом доллара будет долгосрочной, – отмечает начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль. – У Украины сохраняется отрицательный торговый баланс и, по-прежнему достаточно уязвимая, импортозависимая экономика".

Доллар подорожал strana.ua

"В ближайшие несколько недель курс может укрепиться вплоть до 23 грн/$, прежде всего благодаря активной покупке ОВГЗ нерезидентами, полагает предправления Идея Банка Михаил Власенко. - Как долго продержится интерес иностранцев к украинскому госдолгу – вопрос открытый, поскольку Минфин снижает ставки и старается удовлетворяет далеко не весь спрос со стороны нерезидентов", – добавляет он.

Другие аналитики также ориентируются на девальвацию гривни к концу 2019-го. "Окно возможностей для покупателей доллара пока остается открытым, но в дальнейшем риски будут нарастать", – считает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL;

рекордное укрепление курса гривни к доллару в 2019 году произошло за счет продажи иностранцам облигаций госдолга, экспортеров и притока валюты от заробитчан;

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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