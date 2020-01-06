Рекордный курс доллара: аналитик рассказал, как правильно покупать валюту в Украине

В Украине в январе курс доллара снова опустился ниже отметки в 24 грн/$. Это рекордный за несколько лет показатель для начала года. Вместе со снижением курса растет и спрос на покупку.

Как рассказал OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко, больше всего рисков при покупке валюты в обменниках. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюта в наличности.

С 2019 года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Гривня стала мировым рекордсменом, укрепившись за 2019 год по отношению к доллару на 16,5%. Это снизило инфляцию, но сильно ударило по бюджету – из-за того, что упали доходы от экспорта.

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