Рекордные выходные в июне: сколько отдыхать, как оплатят и что с отпуском 

В июне украинцы будут работать 18 дней, а отдыхать – 12. При этом пятницы накануне праздников будут сокращены на один час. Если оформить отпуск на государственный выходной, продолжительность увеличится на 1 день, при этом "лишний" день обязаны оплатить.

О том, сколько будут отдыхать украинцы и о каких правах стоит помнить – в материале OBOZREVATEL.

Два по три: сколько выходных в июне

В Украине, согласно ст.73 КЗоТа, дополнительные выходные должны быть: 16 июня (Троица); 28 июня (День Конституции). В то же время 67-я статья Кодекса предполагает, что если праздник совпадает с выходным днем (субботой или воскресеньем), его переносят на понедельник.

Таким образом, украинцы будут отдыхать в июне два раза по три дня и три раза по два дня. Всего 12 выходных дня. Отметим, следующие дополнительные выходные ожидаются уже в августе.

Выходные в Украине

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Август

В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 число в 2019-м выпадает на субботу, а значит, выходной перенесут на понедельник, 26 августа.

Октябрь

День защитника Украины 14 октября выпадает в понедельник, а значит, украинцев ждут очередные трехдневные выходные.

Декабрь

В декабре украинцев ждет выходной на католическое Рождество. В новом году 25 декабря выпадет на среду.

Как будут работать банки

НБУ определил, что банковская система будет отдыхать 16,17 и 28 июня. Поэтому если вам нужно совершить важную операцию, оформить карту и т.д., лучше сделать это до или после указанных дней.

Отделения банков будут закрыты, а вот воспользоваться банкоматом, терминалом или совершить перевод с помощью банковского приложения можно будет в любой день.

НБУ обязал банки:

сообщить клиентам о собственном режиме работы в дни, которые указываются выше;

организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как будут оплачивать выходные, если оформить на них отпуск

Выходные, согласно букве закона, должны полностью оплачиваться работодателем. Если же оформить отпуск, "захватив" официальный праздник, то его продолжительность увеличиться на один день.

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К слову, если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, магазины, коммунальные предприятия, производства, несмотря на рекордные по продолжительности в этом году выходные, все равно продолжат свою работу. Значит, и часть украинцев вынуждена будут в официальные выходные продолжать трудиться.

В законе сказано: привлекать сотрудников к работе на выходных можно. Но при этом, если коллектив создал профсоюз, такую работу должны согласовать. И она должна отдельно оплачиваться.

Закон предлагает два варианта компенсации. Первый – предоставить дополнительный выходной за такую работу в любой другой день. Второй вариант – оплатить выходные по двойной ставке. Юрист Александр Плахотник отмечает: большинство работодателей работу на выходных считают "обычным делом", а если и оплачивают ее отдельно, то с нарушением закона.

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