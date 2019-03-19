Рекордные тарифы на тепло: кто на самом деле стоит за радикальным подорожанием

В Украине хотят ввести граничный тариф на отопление. Мол, местная власть, которая получила возможность устанавливать стоимость тепла, резко взвинтила цены. “Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период заканчивается", – заявил на днях министр соцполитики Андрей Рева.

В список “бесхозяйственных” легко может попасть местная власть Богуславского района Киевской области. Этот район известен не только крупнейшей в Украине ледовой ареной, богатой историей и живописными видами, но и одним из самых высоких тарифов на отопление. 2488 грн платят местные жители за каждый использованный Гкал. Для сравнения, в Киеве за такой же объем тепла придется отдать на 35% меньше!

OBOZREVATEL отправился в Богуслав, пообщался с бывшими и действующими сотрудниками коммунального предприятия и выяснил, как местная власть зарабатывает на тарифах, почему сжигают лес и как можно снизить цены.

Как “свои люди” взвинтили тарифы на тепло

Отопление в Богуславе с 2016-го подорожало более чем в 3 раза. Свою роль сыграло и подорожание газа, но основная причина таится в позиции местной власти. Как только цены перестали устанавливать в Киеве и эту функцию передали депутатам райсовета, суммы в платежках взлетели.

Директора коммунального предприятия “Богуславтепловодоснабжение” Петра Пидрушнюка, который работал на предприятии с 90-х, выгнали, от альтернативных источников (сжигали шелуху) отказались, часть городских котелен и все сельские передали частному предприятию “Богуславкоминвестсервис”. Население платит не исправно, все долги достаются коммунальному, принадлежащих местной общине, предприятию. В то же время бюджетный сектор (школы, больница), которые не могут не платить, теплом снабжает частный бизнес.

Всего за три года такая политика привела к критической ситуации. Долги растут, тарифы взлетают, а независимых поставщиков к рынку просто не подпускают. За несколько дней мы встретились с целым рядом бывших и действующих сотрудников районного совета и выяснили, как и в чьих интересах работает схема.

Что нужно сделать для полного контроля теплоснабжения? В первую очередь назначить “своего” директора коммунального предприятия. После Пидрушнюка в этом кресле побывали несколько человек. Но задержался только один - Олег Олексиенко. Что интересно, до этого ни к энергетике, ни к теплоснабжению отношения он не имел. Работал в органах, а потом занялся частным бизнесом.

Имя Олексиенко фигурирует в государственном реестре лиц, которые совершили правонарушение. В конце 2012-го он способствовал получению взятки. За это был осужден, но так и не сел. Получил три года условного срока. Однако, сомнительная репутация не помешала ему возглавить предприятие, которое поставляет тепло населению.

Судя по декларации, Олексиенко удачно занимался бизнесам. Много лет, как рассказывают местные жители, он был партнером депутата областного совета Виктора Луценко. Как предприниматель за год доходы Олексиенко перевалили за 2 млн грн, при этом он по какой-то причине принял решение пойти на зарплату в около 100 тыс. грн в год и возглавить проблемное предприятие.

Назначение Олексиенко фактически поддержали местные депутаты (радикалы, представители фракции “Оппозиционного блока”). Среди сторонников Олексиенко местный политический старожил - Анатолий Резниченко. Под запись большинство местных избранников говорить отказались. Неофициально же большинство охотно делятся и информацией, и документами.

“Они просто не знали специфику работы и думали, что тут гребут деньги лопатой. Из-за этого сюда и пришли”, - рассказывает бывший менеджер “Богуславтепловодоснабжение”. Бороться с Резниченко и Луценко не получилось, у него поддержка и в районной раде, и в райадминистрации, и даже в областном совете.

“Резниченко Анатолий Леонидович непотопляемый. Он и при регионалах был, и при новой власти. Один раз, правда, с 2005-го был не удел. Но потом снова вернулся. После 2014 года, когда поменялось руководство района, исполнял больше года обязанности главы райадминистрации. Потом выбрали его в районную раду и сейчас он заместитель главы”, - рассказывает OBOZREVATEL один из депутатов райсовета.

Именно Резниченко подписал документ, которым котельные передали частному предприятию “Богуславкоминвестсервис”. Почему не коммунальное предприятие, остается загадкой. Также с помощью Резниченко, депутатов “радикалов” и местных “оппоблоковцев” остановили работу котельной, которая работала на шелухе. Вместо этого начали рубить лесополосы и запустили котельные на дровах.

Также на дровах (версия в документе устаревшая) работают Медвинская и Дубинецкая котельни. “На чем можно зарабатывать у нас? Земля и лес”, - поясняют местные депутаты. Что интересно, если сжигать шелуху вместо дров, тариф на отопление мог бы быть как минимум на 10% меньше.

“В 2014-м провели конкурс на лучший инвестиционный проект, который должен был произвести 9 тыс. Гкал с альтернативных источников, и тариф должен был как минимум на 10% меньше газового. Когда разрабатывался инвестпроект, много было факторов. У нас уже был в Мироновке проект, мы понимали, что это может быть экономия больше 10%”, - рассказывает уже бывший директор предприятия, которое занималось инвестиционным проектом по созданию котельной на альтернативном источнике тепла, Виталий Романенко. Проект фактически остановился - производство запустили, а потом не смогли найти общий язык с местным райсоветом.

Вместо того, чтобы отказаться от уничтожения леса, покупки дорого газа и перейти на шелуху, депутаты Богуславского райсовета по какой-то причине проект остановили. Сейчас котельная простаивает, а инвесторы через суд пытаются или вернуть свои деньги, или получить возможность без разрешения райсовета заниматься производством тепла.

“У некоторых появились аппетиты, а почему бы на этом не заработать...На тот момент Резниченко был и.о. главы Районной государственной администрации. И районный совет, и администрация не захотели продолжать то, что начали. То депутаты не проголосовали, то комиссию не собрали. Просто начали затягивать. Когда мы поняли, что с нами никто не будет договариваться, через суд решили разорвать договор и самым производить. Мы выиграли тендер по снабжению тепла районной больницы. Наша Гкал была значительно дешевле. А сейчас отапливают, сжигая лес”, - вспоминает Романенко.

Кто стоит за огромными платежками в Богуславском районе

Большинство в районном совете состоит из местной Радикальной партии. Оппозиционного блока, “Ридного миста” и Укропа. В вопросах назначения тарифов они практически всегда голосуют в унисон. 18 ноября 2018-го, устанавливая одни из самых высоких тарифов на отопление, воздержалось всего несколько депутатов (в первую очередь представители ВО "Свобода").

Остальные же нововведение поддержали. В комментарии OBOZREVATEL Виктор Луценко, который также представляет Радикальную партию и по информации сразу нескольких собеседников является сторонником и Резниченко, и Олексиенко, предложил найти другую тему для статьи. Мол, тарифы формируются прозрачно, ситуация под контролем и только оппозиционная "Батькивщина" может накануне выборов критиковать местную власть.

Рубить лес и повышать тарифы – фактически, коллегиальное решение всего райсовета. Главное, на чем можно заработать, использование дров и не всегда подконтрольная вырубка леса для производства тепла. К вырубке подключились и местные жители. Логика простая. Раз власти рубят лес, значит, и им можно. Вблизи Богуслава следы от грузовых автомобилей ведут к оголившимся участкам.

Разумеется, официально все поставки дров для “Богуславкоминвестсервис” проходят прозрачно. А по факту же никто не может проследить, сколько леса и для кого рубят. Уничтожают деревья недалеко от дорог, чтобы было легче вывозить материал.

Конечным собственником "Богуславкоминвестсервис" еще до недавнего времени был Александр Дзонь.

Статутный капитал предприятия, которому достались районные котельные, составляет всего 11 тыс. грн. На Дзонь, согласно Youcontrol, зарегистрирован целый ряд предприятий в неподконтрольном Луганске (к примеру, торговый дом "Москва"). Местные жители связывают с этой фирмой Резниченко. Об это же также заявляют Романенко и Пидрушняк. OBOZREVATEL юридических подтверждений такой связи установить не удалось, однако действующий директор Сергей Синебок, как минимум, человек для Резниченко не чужой. В 2015-м он вместе с ним баллотировался в райсовет от “Оппоболока”.

То есть директор предприятия шел по списку партии “Оппозиционный блок”, а возглавил этот список тот же Резниченко. Сейчас Синебок депутат Медвинской ОТГ. И, возможно, схема заработка на тарифах по примеру Богуслава может перейти и на новую территорию.

К слову, во время первой сессии Богуславского райсовета депутат облсовета Виктор Луценко заявил: “я прошу поддержать нашего кандидата, мы берем на себя всю ответственность перед избирателями и гражданами”.

Фактически, Луценко поддержал нового главу районного совета и подтвердил, что берет на себя ответственность за его деятельность, а значит, и реализованную схему в системе теплоснабжения города.

Формирование тарифов на отопление, несмотря на активную критику правительства и профильной Нацкомиссии, зачастую зависит исключительно от местной власти. А в случае с Богуславским районом, местные избранники также принимают решение: сжигать лес, или более дешевую шелуху для того, чтобы отапливать район. И чтобы снизить суммы в платежках (как минимум на 240 грн за Гкал), достаточно запустить котельную, которая работает на альтернативном ресурсе.

А покамест несколько чиновников годами переходят из одного кабинета в другой, сохраняют свое влияние на местные предприятия и принимают сомнительные решения, тарифы будут только расти, а леса – пустеть.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram