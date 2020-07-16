За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$

Владимир Компаниец Личные финансы 13:50, 16.07.2020 Обновлено: 14:31, 16.07.2020

Всесвітньовідомий журнал Economist щойно оновив свій рейтинг Big Mac Index. За їх розрахунком гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією із найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності складає 10,33 грн за дол.

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Facebook Володимира Компанійця
Facebook Володимира Компанійця
Facebook Володимира Компанійця
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Экономика Личные финансы

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