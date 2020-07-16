Всесвітньовідомий журнал Economist щойно оновив свій рейтинг Big Mac Index. За їх розрахунком гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією із найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності складає 10,33 грн за дол.

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця

За даними Біг Мак Індекс від Economist курс гривні – 10,33 грн/$ Facebook Володимира Компанійця

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