Разумкову и его замам в июне заплатили по 89 тысяч гривен

Андрей Довгань Личные финансы 14:33, 9.07.2020 Обновлено: 14:37, 9.07.2020

Заработная плата спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в июне 2020 года составила 47230 гривен. А еще ему дали чуть больше 42 тысяч на покрытие "депутатских" расходов за май.

Такие же выплаты получили его заместители. Об этом сказано в ответе Аппарата Верховной Рады "Українським новинам".

Размер выплат

  • Дмитрий Разумков, глава ВР – 47230 грн;

  • Руслан Стефанчук, первый заместитель главы ВР – 47230 грн;

  • Елена Кондратюк, заместитель главы ВР – 47230 грн;

Кроме того депутаты получили средства, связанные с выполнением депутатских обязанностей, – по 42040 гривен.

В общей сложности Разумков и его заместители в июне получили по 89270 гривен.

Зарплата главы Верховной Рады и его замов
"Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" c марта 2020 года перестала платить зарплату членам наблюдательного совета.

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