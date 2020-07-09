Разумкову и его замам в июне заплатили по 89 тысяч гривен

Заработная плата спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в июне 2020 года составила 47230 гривен. А еще ему дали чуть больше 42 тысяч на покрытие "депутатских" расходов за май.

Такие же выплаты получили его заместители. Об этом сказано в ответе Аппарата Верховной Рады "Українським новинам".

Размер выплат

Дмитрий Разумков, глава ВР – 47230 грн;

Руслан Стефанчук, первый заместитель главы ВР – 47230 грн;

Елена Кондратюк, заместитель главы ВР – 47230 грн;

Кроме того депутаты получили средства, связанные с выполнением депутатских обязанностей, – по 42040 гривен.

В общей сложности Разумков и его заместители в июне получили по 89270 гривен.

Зарплата главы Верховной Рады и его замов "Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" c марта 2020 года перестала платить зарплату членам наблюдательного совета.