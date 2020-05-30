Главная Новости
30 мая • обновлено в 13:31
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Разумков опубликовал декларацию: показал особняк, квартиры и миллионы

2.4т
Читать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подал свою декларацию за 2019 год. В ней он указал дом площадью 492,2 кв.м в Софиевской Борщаговке (село рядом с Киевом) стоимостью почти 3 млн грн, несколько квартир в столице и области. Также квартирами и домом владеет его супруга Юлия Чайка.

Об этом говорится в опубликованной на сайте НАПК декларации политика. Так, помимо дома Дмитрий Разумков владеет земельным участком площадью более 1000 квадратных метров, тремя квартирами (две в Киеве и одна рядом с Киевом).

У Разумкова есть целый автопарк: Toyota Land Cruiser 200 (2013 г.), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года).

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Жена Разумкова Юлия Чайка владеет компанией "Бизнесинвестбуд","Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и долю в "Украинском политконсалтинговий группе".

В 2019 году Разумков заработал в Раде около 178 тыс. грн, зарплата до Рады превысила 1 млн гривен. Жена заработала около 4 млн грн.

Наличными у Разумкова с женой 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках более 130 тыс. грн и 1325 евро. Кроме того, политик дал в долг около 1 млн долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер Денис Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery SPORT 2016 года, стоимостью 831,9 тысячи гривен.

В первой половине 2019 года Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК. От дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго он получил почти 3,16 миллиона зарплаты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Декларации о доходах чиновников" на OBOZREVATEL.

Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
декларация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
5
Смешно
4
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги