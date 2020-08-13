Разумков отреагировал на обвинения СМИ по поводу элитного дома

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что купил дом четыре года назад, а инфоримацию о переезде в новый дом назвал "досадной ошибкой" журналистов.

Об этом он сказал в четверг, 13 августа, во время поездки в Сумы, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику", – сказал Разумков.

Он рассказал, что когда баллотировался в народные депутаты, его дом снимали журналисты, и добавил: "Вы можете посмотреть, он был в том же самом цвете, с той же самой крышей минимум год тому назад".

Спикер подчеркнул, что не знает, откуда "появилась эта информация и почему она появилась именно сегодня".

"При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно. Будем считать, что это чья-то досадная ошибка", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Разумков рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов.

7 августа СМИ сообщили, что Разумков на данный момент проживает в отремонтированном особняке на окраине Киева, в селе Софиевская Борщаговка.