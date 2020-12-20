Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятого госбюджета.

Об этом он заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя о том, когда закончится "эпоха бедности". Глава парламента уточнил, что это точно не произойдет завтра или послезавтра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т. д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отображены", – сказал Разумков.

Спикер ВР также отметил, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.

"Государство должно прикладывать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что конец эпохи бедности не наступил в Украине потому, что сейчас во всем мире кризис.

Напомним, что в конце 2019 года глава государства обещал завершить "эпоху бедности" до конца своей каденции в 2024 году.