"Разница в два раза!" В Кабмине резко изменят тарифы на коммуналку

В Украине стоимость отопления и горячей воды может в среднем по стране снизится на 15-20%. Кабинет министров уже через неделю примет постановление, которое ограничит максимальные тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом 19 июня во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Я даю поручению Минрегионстрою и Минюсту, чтобы внести на следующее заседание ограничение цен на тепло и горячую воду, которое вступит в силу со следующего отопительного сезона", – заявил он.

В качестве примера Гройсман озвучил тарифы в нескольких городах. Так, Гкал тепла в Киеве стоит 1,6 тыс. грн, в Черновцах – 1,4 тыс. грн, а в Кропивницком – около 2,1 тыс. грн. "Разница в два раза!" – подчеркнул премьер. При этом львиная доля в структуре тарифа – стоимость газа. В результате в разных городах платят за голубое топливо примерно одну и ту же цену, однако тарифы за тепло отличаются в два раза.

С одной стороны, отмечает Гройсман, причина в расходах на транспортировку, количестве потребителей, особенностях котельных, однако с другой стороны – в тех городах, где местная власть вкладывала деньги в замену труб, их утепление, модернизацию котельных, там цены значительно ниже.

В ответ вице-премьер Геннадий Зубко отметил, что в некоторых городах действительно не хватает средств на тепломодернизацию. При этом он предложил установить не граничный тариф, а процент, на который можно снизить стоимость тепла. "Уже бюджетный год начался, возможностей за полгода до отопительного сезона выделить деньги и провести модернизацию, чтобы сократить тарифы, очень мало", – пояснил Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип – платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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