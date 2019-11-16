Главная Новости
16 ноября • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Раздадут надбавки, а пенсии получат не все: что ждет украинцев в ближайшие месяцы

490
Читать материал на украинском

В Украине часть пенсионеров по закону получат надбавки. Так, работники, которые имеют достижения в науке, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, многодетные матери и депутаты при выходе на пенсию получат надбавки.

При этом часть 60-летних украинцев в 2020-м вовсе не смогут получить выплату. Как разъясняет Соцпортал, дотации также положены:

  • Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни - 40% от общей суммы пенсии;

  • депутаты четырех и более созывов - 20% дотации;

  • многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей - 35-39%.

Пенсии в Днепре

Пенсии в Днепре

Цензор.НЕТ

Новости
Украинцам пересчитают пенсии: кому и как повысят через несколько недель

При этом в 2020 году для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь минимум 27 лет стажа. Те, у кого от 17 до 27 лет стажа, выйдут на заслуженный отдых в 63 года. При 15-17 годах стажа выплату можно будет получить в 65 лет. А если нет и 15 лет стажа, то пенсии вовсе не будет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги