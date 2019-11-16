Раздадут надбавки, а пенсии получат не все: что ждет украинцев в ближайшие месяцы

В Украине часть пенсионеров по закону получат надбавки. Так, работники, которые имеют достижения в науке, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, многодетные матери и депутаты при выходе на пенсию получат надбавки.

При этом часть 60-летних украинцев в 2020-м вовсе не смогут получить выплату. Как разъясняет Соцпортал, дотации также положены:

Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни - 40% от общей суммы пенсии;

депутаты четырех и более созывов - 20% дотации;

многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей - 35-39%.

Пенсии в Днепре Цензор.НЕТ

При этом в 2020 году для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь минимум 27 лет стажа. Те, у кого от 17 до 27 лет стажа, выйдут на заслуженный отдых в 63 года. При 15-17 годах стажа выплату можно будет получить в 65 лет. А если нет и 15 лет стажа, то пенсии вовсе не будет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!