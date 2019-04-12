Раздадут еще по одной пенсии: в Кабмине готовят кардинальное новшество 

В Украине в 2019-м могут ввести 13-ю пенсию для тех, кто мало получает, но много работал. В Кабмине уже проводят расчеты: хватит ли средств на увеличение бюджета Пенсионного фонда.

OBOZREVATEL выяснил, для кого и как в Украине могут запустить пенсионное новшество.

Главное:

на 13-ю пенсию понадобится около 3 млрд грн;

деньги смогут получить около 2 млн пенсионеров: те, кто имеет 30-35 лет стажа и минимальную выплату;

13-ю пенсию уже ввели в Польше (соответствующее решение принял Сейм).

Зачем и кому нужна 13-я пенсия

Мартовский перерасчет пенсий позволил увеличить средний размер пенсии с 2,6 до 3 тыс. грн. Повышение коснулось большинства пенсионеров, но далеко не всех. Так, около 2 млн украинцев с полным стажем, вместо повышения выплаты ежемесячно, получили разовую выплату двумя порциями по 1,2 тыс. грн.

Деньги получили за счет дополнительного ресурса от растаможки "евроблях", однако глобально проблему это не решило. После реформы при расчете пенсии уменьшили роль стажа, в результате около 2 млн украинцев, которые отработали 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) все равно имеют близкую к минимальной пенсию. То есть около 1,5 тыс. грн.

pixabay

Один из вариантов, который ранее озвучивали в Министерстве социальной политики, – воспользоваться нормой закона, согласно которой украинцы старше 65 лет и с полным стажем должны получать как минимум 40% минимальной зарплаты. На данный момент это около 1,7 тыс. грн. Но и тут есть несколько проблем. Во-первых, от 60 до 65 лет такие пенсионеры все равно будут оставаться с низкими выплатами. Во-вторых, чтобы это действительно увеличило уровень благосостояния, в Украине должна быть более высокая минимальная зарплата.

Формулу расчета пенсий в Кабмине менять не планируют. Мол, это поставит украинцев в неравные условия. Уже несколько недель чиновники обсуждают еще один вариант решения – 13-я пенсия. Правительство уже готовит расчеты, сколько это будет стоить и есть ли на это деньги.

А на днях вице-премьер Павел Розенко сообщил: "есть все возможности" реализовать 13-ю пенсию, начиная с этого года. "Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию... Правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы, мы проводим соответствующие расчеты", – сообщил политик.

Правда, в этом году украинцы уже фактически получили 13-ю пенсию (и даже больше), благодаря выплате в размере 2,4 тыс. грн. И если, как и сказал Розенко, нововведения запустят с этого года, уже в декабре может прийти фактически "14-я" выплата.

Кто сколько может получить и хватит ли денег

Если выплату утвердят, то в конце года около 2 млн украинцев смогут получить разовую выплату в сумму от 1,5 тыс. грн. Из бюджета на эти цели придется потратить около 3 млрд грн.

И вот здесь возникает проблема. Дефицит Пенсионного фонда – десятки миллиардов гривен. Если учитывать несвойственные ему функции (доплаты, пенсии судей и т. д), то в этом году из общей казны придется перевести в Пенсионный фонд более 167 млрд грн.

Дополнительные 3 млрд грн сверх уже утвержденного бюджета могут появиться. Но для этого нужно, чтобы темпы роста зарплат опережали плановый, чтобы уровень теневой занятости сократился. Также возможный вариант решения проблемы – повышение минимальной зарплаты. Это позволило бы увеличить поступления в Пенсионный фонд и получить дополнительный ресурс для 13-й пенсии.

pixabay

Каждый украинец платит со своей зарплаты 22% единого соцвзноса (ЕСВ), большая часть которого пополняет Пенсионный фонд. И только за три месяца 2019-го в бюджет поступило 61,3 млрд грн ЕСВ. Это на 23,2%, или на 11,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Государственной фискальной службе.

В марте 2019 года ЕСВ составил 21,3 млрд грн, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше, чем в марте 2018-го. Из них в Пенсионный фонд поступит примерно 17,5 млрд (или 82,52%). И если объемы поступлений удастся сохранить, за оставшиеся 9 месяцев удастся собрать еще около 158,19 млрд. В сумме – 208,6 млрд грн. Хотя по утвержденному плану должно быть 225 млрд грн.

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Правда, стоит учитывать, что в течение года средняя зарплата может увеличиться примерно на 20%. Параллельно вырастут и отчисления. Окончательно рассчитать, хватит ли дополнительного ресурса на 13-ю пенсию, можно будет либо после того, как найдется дополнительный источник финансирования (как с "евробляхами"), либо же ближе ко второй половине 2019-го, когда по показателям поступлений ЕСВ уже можно будет сделать вывод, достаточно ли средств.

К слову, пока в Украине считают, хватит ли средств, в Польше уже приняли решение выплатить всем пенсионерам по 200 евро "13-й пенсии".

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