"Слуги народа" решили изменить правила растаможки "евроблях" в Украине: что предлагают

В Украине "Слуги народа" в очередной раз вернулись к вопросу растаможки "евроблях". Теперь они предлагают вообще отменить акциз на растаможку авто. В результате те, кто вовремя не оформил машины, или ввез новые, сможет сэкономить несколько тысяч евро.

Вместе с тем сотни тысяч украинцев, которые выполнили закон и уже растаможили машины, окажутся в проигрышной ситуации. Профильный комитет по вопросам налоговой политики Верховной Рады на днях принял решение создать рабочую группу и разработать новый законопроект о стоимости растаможки.

О том, какие предложения сейчас рассматривают народные депутаты и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Много предложений и еще одно "финальное решение"

Вопрос "евроблях" в Украине должен был решиться сразу после принятия законопроектов Нины Южаниной (с новыми акцизами и высокими штрафами за нарушения). Прошло почти два года, а ситуация не изменилась. По стране ездят сотни тысяч машин на еврономерах, платить за растаможку они не собираются, а полиция со своими функциями не справляется: "еврономера" остаются безнаказанными.

Сейчас Южанина – член профильного комитета. Вместе с новыми коллегами она регулярно принимает участие в дискуссиях. Ее коллеги от "Слуги народа" предлагают совсем отменить акциз на растаможку авто. Мол, машины должны быть дешевыми, любой работающий должен иметь возможность приобрести б/у авто.

Профильный комитет рассматривает несколько вариантов снижения акцизов на авто. Речь идет о законопроектах №3704, 3704-1, 3093, 2342.

К примеру, №3704 предполагает:

перестать взимать акциз с автомобилей;

обязать раз в два года проходить техосмотр машин, которые выпущены до 2005 года;

увеличить налог на машины.

Южанина же предлагает всего лишь ввести рассрочку на уплату налогов на акциз. Не платить все сразу, а отдавать равными частями на срок до 36 месяцев. "Мы предложили рассрочку до 36 месяцев по заявлению плательщика на платежи. Дать возможность рассрочить равными долями и уплатить налоги", – говорит Южанина. При этом она выступает категорически против полной отмены акцизов. Иначе те, кто уже растаможил автомобили, окажутся в проигрышном положении.

Марьян Заблоцкий, представитель "Слуги народа", придерживается другого мнения. Нардеп признает, что отмена акцизов приведет к потере около 6 млрд грн, однако все равно уверен, что акциз нужно отменять.

"Я бы очень хотел, чтобы хоть какой-то вариант был принят. Ключевой вопрос, где взять компенсатор для бюджета. В 2019-м под акцизы 6 млрд, в этом году уже поступило 8 млрд грн. То есть, вероятно, что на следующий год цифра даже занижена", – сказал Заблоцкий.

Представитель профильного комитета, член группы "Довіра" Горват Роберт также поддержал идею растаможки всех машин без акциза: "Я думаю, нам нужно акциз снять, заставить все машины растаможить, а потом шаг за шагом принимать другие решения".

В Министерстве финансов OBOZREVATEL рассказали: Кабинет министров категорически не поддерживает какие-либо изменения. Более того, в Минфине подсчитали, что предложенные народными депутатами изменения приведут к потерям в бюджет 8 млрд грн. Более того, сами разговоры об отмене акцизов уже привели к тому, что несколько тысяч человек ввезли свои авто и не спешат их растаможить: ждут, пока будет совсем бесплатно.

Еще нововведения – техосмотр и новый налог на машины

Вместе с отменой акциза народные депутаты предлагают обязать проходить техосмотр примерно 85 тыс. автомобилей. Речь идет о машинах, которые были выпущены до 2005 года. Стоимость технического осмотра отличается зависимо от региона и самого СТО. Однако в среднем это около 1000-1500 грн. Их нужно отдавать ежемесячно.

Второе новшество: налог на машины. Сейчас он составляет 25 тысяч гривен, а по новым правилам 36 тысяч гривен (6 минимальных зарплат с января 2021 года). Такую сумму нужно будет заплатить за авто возрастом до 5 лет. А если машине от 5 до 8 лет, то размер налога будет снижаться в два раза (то есть составит 18 тысяч гривен). Отметим, по действующим правилам налог платится только за те машины, возраст которых не превышает 5 лет.

При этом стоимость машины, с которой нужно платить налог, по новым правилам должна составлять от 200 минималок (с 1 января это 1,2 млн грн), а по старым – 375 минималок (2,25 млн грн).

Налоговый адвокат Ольга Николаенко уверена: вопрос "евроблях" уже давно перешел в политическую плоскость. Группа людей, которая решила не платить налоги и акцизы, объединилась и смогла вытребовать у власти "особые условия".

Уже в ближайшие недели комитет представит окончательный вариант законопроекта, который будет включать в себя все предложения. Если сейчас пойти на уступки "евробляхерам", не соберутся ли завтра те, кто не хочет платить НДС, и не примут ли под их давлением парламентарии новые правила? А что делать с бюджетом, который и без того в "дырах" и покрывается за счет новых кредитов. Ведь это, в том числе, деньги на борьбу с коронавирусом, на зарплаты медикам, учителям, военным – всем бюджетникам.