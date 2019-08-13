Раскрыта огромная зарплата главы "Укрзалізниці": могли бы содержать целое предприятие

Заработная плата главы "Укрзалізниці" Евгения Кравцова в 2018-м была на уровне около 570 тыс. грн. Это в десять раз больше, чем у рядового министра. Месячной зарплаты менеджера государственного предприятия хватило бы на 364 пенсии или на целый штат небольшого предприятия.

Сколько зарабатывает Кравцов. Согласно опубликованной декларации, в среднем ежемесячно менеджер предприятия получал на основном месте работы более 812 тыс. грн. Однако сам Кравцов пояснил, что в прошлом году получил часть суммы за 2017-й, поэтому на самом деле в среднем его заработная плата составляет 570 тыс. грн. "9,7 миллиона гривен - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев. Но уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше", – сказал Кравцов.

В свои 33 года менеджер вошел в тройку самых высокооплачиваемых государственных управленцев. Для сравнения, разрыв между зарплатой Кравцова и минимальной заработной платой по стране – 139 раз. Реальный прожиточный минимум, как подсчитали в правительстве, составляет 3,9 тыс. грн. На эти деньги обычный украинец может купить:

1 пальто на 7 лет;

1 бритву на 3 года;

1 брюки на 4 года;

7,8 кг картошки в месяц;

2,2 кг капусты в месяц;

660 г свинины в месяц.

И еще около 190 разных товаров. В то же время со своим окладом Кравцов может позволить себе 146 пальто на 7 лет; 146 бритв на 3 года; 146 брюк на 4 года; 1,1 тонны картошки в месяц; 321 кг капусты в месяц, почти 100 кг свинины в месяц.

К слову, на запрос OBOZREVATEL с просьбой предоставить размер заработной платы главы государственного предприятия, в "Укрзалізниці" предложили дождаться публикации очередной декларации. Хотя сама декларация публикуется раз в год, либо после значительных изменений в материальном положении.

Кто такой Кравцов. В биографии главы компании всего два места работы – юридическая фирма сразу после университета и "Укрзаліизниця". В госкомпании он начинал советником, затем возглавил один из департаментов. Сейчас же Кравцов, говоря о зарплатах, утверждает, что в частных компаниях зарабатывают значительно выше. Хотя сам менеджер никогда на подобных должностях в бизнесе не работал.

С 03.2014 – 01.2015 гг. - юридическая фирма "Астерс", Киев.

С 01.2015 – 03.2015 гг. - советник генерального директора "Укрзалізниці".

С 03.2015 – 05.2015 гг. - начальник Департамента реформирования и корпоративного развития "Укрзалізниці".

С 28.05.2015 – 30.11.2015 гг. - директор по реформированию, имущественной и правовой политики "Укрзалізниці".

С 10.2015 – 05.2016 гг. - член правления ОАО "Укрзалізниця".

С 30 марта по 25 мая 2016 гг. - и. о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця".

С 25 мая 2016 по 9 августа 2017 гг. - первый заместитель министра инфраструктуры Украины.

С 08.2016 – 08.2017 - председатель Наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця".

С 10 августа 2017 – и. о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця".

10 января 2019 года Кабинет министров назначил Евгения Кравцова председателем правления ПАО "Укрзалізниця".

Стоит отметить, что размер заработной платы устанавливает Наблюдательный совет. При этом Кравцов зарабатывает в разы больше, чем любой член Кабмина. Хотя при этом "Укзалізниця" подчиняется правительству.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты народных депутатов Украины нового созыва необходимо повысить в 2-3 раза – до 50 тысяч гривен – для "элементарного обеспечения их потребностей". Такое мнение высказал бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

В 2019 года в Украине выросла средняя заработная плата. Она установила новый максимум в гривнях и побила рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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