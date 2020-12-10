Радуцкий назвал виновных в том, что не все медики получили надбавки 300%

Украинские врачи могли не получать доплаты к зарплатам в размере 300% за то, что они борются с распространением коронавируса, в том числе из-за руководства своих больниц.

В эфире программы "Право на владу" 10 декабря заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал несколько примеров, когда он лично разбирался в таких вопросах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что ежедневно получает много жалоб от медиков о том, что им не выплатили надбавки.

"Я могу привести три примера, когда я лично выезжал и разбирался", – сказал Радуцкий.

По его словам, в Закарпатской области выяснилось, что глава Воловецкой центральной районной больницы выплатил медикам только 10%, несмотря на то, что Национальная служба здоровья перечислила все необходимые средства.

Когда у главврача спросили, почему не платятся деньги, он ответил, что не знает, как это правильно оформить.

"Директор департамента здравоохранения Закарпатской области показал (как оформить). На следующий день снова начали поступать жалобы от медиков. Обратились снова к главрачу, а он говорит: "Я не будут выплачивать, кто вы такие?". Сейчас против него открыто уголовное производство", – рассказал Радуцкий.

Он отметил, что подобная ситуация произошла и в Беляевке Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в госбюджете на 2021 год не предусмотрели повышение зарплат врачам. Министр здравоохранения Максим Степанов настаивал, чтобы медики получали от 12 до 23 тысяч гривен.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году зарплаты медикам все же будут повышены на 30%.