Рада поставит точку со скандальной нормой о взломе квартир за долги по ЖКХ

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2458, в одной из статей которого предлагали разрешить поставщикам коммунальных услуг взламывать дома и квартиры потребителей, чтобы их отключить.

Правда, комитет эту норму отклонил, а уже во втором чтении ее исключат из документа, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Авторы законопроекта уверяют, что квартиры украинцев взламывать за долги никто не сможет. Хотя такая норма действительно прописана в законопроекте, мол, за нарушение договора исполнитель коммунальной услуги может несанкционированно попасть в жилье. Например, если пользоваться водой, но не оплачивать ее, водоканал может отправить работника, взломать дверь и перекрыть кран.

Долги за ЖКХ в Украине

Эта норма в документе есть, но голосовали его уже без нее, заявил OBOZREVATEL автор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров. По словам политика, модель законопроекта разрабатывалась еще прошлым созывом Рады. Его нужно было принимать, чтобы навести порядок в вопросе заключения договоров. Поэтому документ решили поддержать, но без нормы о доступе в жилье.

По процедуре аппарат Верховной Рады зарегистрировал законопроект с нормой о несанкционированном доступе в жилье, но под стенограмму заседания документ в первом чтении принимали уже без спорной статьи.

"Ко второму чтению этого принципа не будет", – рассказал Пивоваров.

Еще один из авторов законопроекта Юрий Камельчук также подтвердил в разговоре с OBOZREVATEL: документ примут без скандальной правки. "Я уточнял, поддерживается ли эта норма: не поддерживается, если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если это так будет оставаться, то я отзову свою подпись и не буду голосовать во втором чтении", – сказал Камельчук.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также пришло к выводу: если нардепы разрешат несанкционированный доступ в квартиры и дома, фактически они нарушат 30 статью Конституции Украины (о неприкосновенности жилища).

Как сообщал OBOZREVATEL, поправки в закон о жилищно-коммунальных услугах, которыми могут разрешить несанкционированный доступ в жилище в случае задолженности, противоречат Конституции Украины. Если поставщики коммунальных услуг пойдут на такой шаг, владелец жилья вправе защищать себя на основании Уголовного кодекса, а также требовать возмещения ущерба за поврежденную дверь и замок.

Верховная Рада запретила на период действия карантина из-за коронавируса и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

В Украине на время карантина и в течение 30 дней после него государственные исполнители не будут выселять людей за долги по коммуналке и не будут взыскивать ипотечные задолженности.