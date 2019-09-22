Рада может ввести новый пенсионный возраст: что ждет украинцев

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №0927, который может отсрочить повышение пенсионного возраста для женщин до 2022 года. До этого периода они смогут выходить на заслуженный отдых в 55 лет. При этом для мужчин изменения не предусматриваются.

Подробнее о том, когда украинцы должны выходить на пенсию, сообщает OBOZREVATEL.

О рассмотрении нового пенсионного возраста для женщин говорится на сайте Верховной Рады. При этом документ уже принял прошлый состав парламента. Однако после его вернули для "анализа применения".

Отметим, с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения (смотрите инфографику). В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

А вот для мужчин изменения не предусматриваются. Те, кто не смог накопить необходимый стаж, смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Важно при этом отметить, что все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет. Разница только в том, что в 2019-м таких – абсолютное большинство, а в 2028-м будет всего 55%.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м – от 26 лет стажа;

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м – до 16 стажа;

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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