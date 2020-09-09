Работодателю разрешат ходить по домам сотрудников: как в Украине хотят изменить правила

В Украине из-за кардинальных перемен на рынке труда "слуги народа" предлагают ввести новые правила удаленной работы. Согласно ним, работодатель официально сможет оформлять контракт на удаленку. Кроме того, на него ляжет ответственность за безопасность.

О том, как изменилась ситуация на рынке труда в Украине и помогут ли новые правила, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Работодатель должен обследовать условия работы дома вместе с профсоюзом

В Украине около 35% работодателей перешли на удаленную работу из-за пандемии. Но при этом в законе до сих пор не прописано, как между собой должны договариваться работодатель и сотрудник в таком случае, кто за что отвечает.

В новом законопроекте №4051 предлагают узаконить две формы сотрудничества: надомную и удаленную. Их можно будет прописывать в контракте. Кроме того, документ предполагает:

работодатель получит право узнавать фактическое место жительство сотрудника;

в электронной форме ознакомиться с договором, нормативными актами, со всеми документами, с которыми должен быть ознакомлен сотрудник;

обеспечить возможность совместить работу дома с работой в обычном режиме на территории работодателя;

обязать работодателя организовать безопасную и комфортную работу на дому.

Кроме того, в документе сказано, что допускать работу удаленно можно только при условии, если у сотрудника есть необходимые навыки и жилищно-бытовые условия. "Жилищно-бытовые условия обследуют представители работодателя с участием профсоюзного органа, а в соответствующих случаях – и представителей санитарного и пожарного надзора", – говорится в законопроекте.

Pixabay Работа из дома в Украине

То есть, если вы хотите официально работать на дому, по закону, к вам может прийти представитель отдела кадров и проверить, как и где вы будете работать. Более того, рабочее место на дому должно соответствовать нормам безопасности.

"Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать из любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будут постепенно меняться", – рассказывают OBOZREVATEL в одном из кадровых порталов.

Законная работа из дома изменит ситуацию?

Опрошенные эксперты уверены: украинские работодатели и до карантина активно практиковали удаленную работу без предоставления рабочего места, а иногда даже без официального оформления. Для таких сотрудников ситуация фактически не изменится: они, как и раньше, будут бесправными.

А вот те, кто официально трудоустроен, смогут защитить свои права. В качестве примера HR-эксперт Александр Белоус приводит травму, полученную во время работы дома.

Швея, которая по старым правилам работала не из цеха, а шила дома, поранив палец или даже получив серьезную травму, не могла претендовать на компенсацию от работодателя, так как фактически находилась не на рабочем месте. По новым же правилам травма, полученная при работе из дома, может быть приравнена к производственной.

"Мы видим, что мир меняется крайне стремительно, уже изменился рынок труда, и, по моим очень скромным оценкам, уже буквально через пару лет половина всех работ сможет выполняться из дома. Все, кроме промышленности и сферы гостеприимства, будет постепенно уходить в онлайн", – рассказывает OBOZREVATEL Белоус.

Ситуация на рынке труда ухудшается

В Украине за время карантина количество безработных выросло на 73% – до 477 тыс. человек, говорится в данных Государственной службы занятости. Фактически программа Кабмина о создании 500 тыс. рабочих мест провалена.

Еще несколько месяцев назад OBOZREVATEL лично спрашивал у премьер-министра Дениса Шмыгаля, как обстоят дела с созданием рабочих мест. Тогда глава правительства ответил очень мягко: "Служба занятости за время карантина трудоустроила 142,7 тыс. человек". Неважно, это уже существующие освободившиеся вакансии или созданные при поддержке правительства новые – премьер все посчитал в результат "программы создания рабочих мест".

Правда, при этом Шмыгаль признает: средняя зарплата 8 тысяч гривен – это слишком мало, а перспектива работать уборщиком устроит не всех. Дело в том, что абсолютное большинство новых рабочих мест обещают создать для строителей дорог, работников сферы сельского хозяйства и благоустройства (те самые уборщики и дворники).

"Более 40% – люди с высшим образованием, и ожидания у них другие, чем работать уборщиком", – рассказывает Шмыгаль.

"Очень трудно сказать: "Я создал миллион рабочих мест. Идите все работайте". Можно это сделать. Но есть структура людей. Более 40% – люди с высшим образованием, и ожидания у них другие, чем работать уборщиком. Но задача накануне кризиса была другой", – объясняет OBOZREVATEL премьер.