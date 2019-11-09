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9 ноября • обновлено в 19:12
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Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: учтут новый стаж

7.3т Читать материал на украинском

В Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж.

Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам, рассказала изданию "Урядовый курьер" заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.

По ее словам, условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал. При этом перерасчет пенсии проводят с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По желанию пенсионера перерасчет пенсии может проводиться с учетом заработной платы за периоды страхового стажа после назначения пенсии.

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Если человек после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии проводят не ранее, чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета). Заработная плата при проведении перерасчета пенсии не меняется.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии Накопительная пенсия повышение пенсий
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