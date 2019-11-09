Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: учтут новый стаж

В Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж.

Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам, рассказала изданию "Урядовый курьер" заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.

По ее словам, условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал. При этом перерасчет пенсии проводят с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По желанию пенсионера перерасчет пенсии может проводиться с учетом заработной платы за периоды страхового стажа после назначения пенсии.

Пенсии в Украине

Если человек после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии проводят не ранее, чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета). Заработная плата при проведении перерасчета пенсии не меняется.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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