Работающим пенсионерам не повысили пенсии: в Кабмине назвали причину

Пенсионеры, которые продолжают работать, не получили с 1 июля повышения пенсий в связи с ростом прожиточного минимума.

Об этом рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24", отметив, что индексация проводится всем на общих основаниях, независимо от того, работает ли человек.

"Единственное, что работающие пенсионеры не получают повышения в связи с ростом прожиточного минимума, поскольку они работают и размер прожиточного минимума на них не влияет. Но после того, как они уволятся, они это получат.

Кроме того, работающие пенсионеры каждые два года получают повышение пенсии с учетом их работы за эти два года. Эти механизмы работают", – рассказал Шамбир.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 2021 года будут расти требования к необходимому количеству пенсионного стажа. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь полных 28 лет стажа. А в 2022 году – 29 лет стажа.