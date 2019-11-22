Работала не за деньги: Клитина рассказала, чем занималась

Фигурантка секс-скандала с депутатами в Раде и "жертва" пранкера "Джокера", замминистра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что начинала работу в министерстве как волонтер.

Об этом Клитина сказала во время брифинга. По ее словам, в Мининфраструктуры она работает больше 5 лет. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"После Революции достоинства я пришла как волонтер помочь своей стране. Работала полгода безоплатно. Потом я работала как консультант ЕБРР, еще при Пивоварском. Потом возглавила команду поддержки реформ. Это проект, который я организовала совместно с Европейским Союзом, а потом он реализовался в пяти министерствах", – рассказала Клитина.

По ее словам, на должность замминистра (она отвечает за евроинтеграцию) ее кандидатуру предложил глава ведомства Владислав Криклий. "Было собеседование с премьер-министром, с президентом. Меня предложил господин Криклий, конечно. Он сам выбирает себе команду", – сказала Клитина.

Александра Клитина рассказала о своей карьере ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал, фигуранткой которого стала его заместитель Александра Клитина. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновницы.

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