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22 ноября • обновлено в 16:57
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Работала не за деньги: Клитина рассказала, чем занималась

1.3т
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Фигурантка секс-скандала с депутатами в Раде и "жертва" пранкера "Джокера", замминистра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что начинала работу в министерстве как волонтер.

Об этом Клитина сказала во время брифинга. По ее словам, в Мининфраструктуры она работает больше 5 лет. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"После Революции достоинства я пришла как волонтер помочь своей стране. Работала полгода безоплатно. Потом я работала как консультант ЕБРР, еще при Пивоварском. Потом возглавила команду поддержки реформ. Это проект, который я организовала совместно с Европейским Союзом, а потом он реализовался в пяти министерствах", – рассказала Клитина.

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По ее словам, на должность замминистра (она отвечает за евроинтеграцию) ее кандидатуру предложил глава ведомства Владислав Криклий. "Было собеседование с премьер-министром, с президентом. Меня предложил господин Криклий, конечно. Он сам выбирает себе команду", – сказала Клитина.

Александра Клитина рассказала о своей карьере

Александра Клитина рассказала о своей карьере

ТСН

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Автор
Андрей Довгань
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
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