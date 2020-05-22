На Волыни раскрыли группировку, которая отправляла украинцев в трудовое рабство

На Волыни полиция задержала преступную группировку, которая в течение двух лет отправляло украинцев в трудовое рабство в Польшу.

Обманутые мигранты работали в опасных условиях и без оплаты труда, сообщили на сайте полиции Волынской области.

Злоумышленники вербовали малоимущих людей, обещали трудоустройство в Польше, достойные условия проживания и хорошую оплату. Однако за рубежом все оказывалось иначе.

"Люди в течение длительного были вынуждены работать без оплаты на опасных для жизни и здоровья работах и жить в ужасных условиях. Люди выполняли опасные работы на электростанции без специальной одежды, средств защиты, альпинистского снаряжения и соответствующих допусков. Волыняне вынуждены были работать нелегально, а работодатели прятали их от польских правоохранителей", – говорится в сообщении.

Владельцы предприятия платили вознаграждение "вербовщикам". У последних во время обысков изъяли вещественные доказательства, а также около 4 кг янтаря-сырца, вещество растительного происхождения, внешне похожую на марихуану, предмет похожий на пистолет, мобильные телефоны и транспортное средство.

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Трудовое рабство в Польше Полиция Волынской области

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрений за совершенные преступления. Продолжается следствие.

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