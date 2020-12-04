Украинцам хотят резко повысить прожиточный минимум: что придумали "слуги"

В Украине хотят внедрить новую методологию расчета прожиточного минимума и привязать его к средней зарплате за год.

Соответствующий законопроект №3515 нардепы включили в повестку дня пленарного заседания парламента 4 декабря. Документ инициировала председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова совместно с группой народных избранников.

Так, в законопроекте предлагается изменить определение прожиточного минимума, установив, что "это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу". Определяться размер прожиточного минимума будет в расчете на одного человека.

Отметим, что в октябре 2020 года средняя зарплата в Украине составила более 12 тис. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти и в 2031 году достигнуть 50% зарплаты. То есть сейчас прожиточный минимум должен составлять около 4,8 тыс. грн.

В результате пересчета прожиточного минимума, соответственно, вырастут и привязанные к нему выплаты — пенсии, алименты и декретные, помощь по безработице и другие соцвыплаты.

Скрин документа rada.gov.ua

При этом в документе указано, что если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.

Кроме того, правительству поручено до 2025 года создать орган исполнительной власти, который систематически исследовать расходы домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Добавим, что прожиточный минимум давно хотят повысить до фактического. В Верховной Раде Украины даже зарегистрировали несколько соответствующих инициатив. Но повышение прожиточного минимума предусматривает значительные расходы из бюджета, которых сейчас нет. Поэтому пока его повышают постепенно.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Лидия Ткаченко сообщила, что прожиточный минимум существует в Украине с 2000 года. По ее словам, сначала прожиточный минимум был мониторинговым показателем, чтобы понимать, какой сейчас уровень зарплат и пенсий, а какой должен быть. "В 2005-м минимальную пенсию установили на уровне прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. С тех пор и на длительный период прожиточный минимум, который устанавливался в законе, и фактический были очень близкими. После 2014-го года, когда начался военный конфликт, прожиточный минимум в госбюджете заморозили, а гарантии не обращались. в то же время цены выросли почти вдвое. Поэтому сформировался такой огромный разрыв", – рассказала Ткаченко.

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