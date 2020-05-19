Прожиточный минимум в Украине хотят резко повысить: в "Слуге народа" выдвинули кардинальное предложение

Личные финансы 10:18, 19.05.2020 Обновлено: 10:43, 19.05.2020

В Украине размер прожиточного минимума (ПМ) могут увеличить в несколько раз, а для работоспособных вовсе повысить до уровня минимальной зарплаты. При этом необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) поднять до уровня нового ПМ.

Об этом говорится в проекте рекомендаций, разработанных по итогам парламентских слушаний. Документ зарегистрировала нардеп от "Слуги народа", глава комитета по соцполитики Галина Третьякова.

На что влияет прожиточный минимум? От размера ПМ зависят выплаты для всех украинцев: пособия, пенсии, заработные платы, сетка окладов, даже алименты и некоторые штрафы.

Какой сейчас прожиточный минимум в Украине? Общий показатель составляет 2027 грн, для детей до 6 лет – 1779 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2218, для взрослых – 2102 грн, а для пенсионеров – 168 грн.

Что предлагают изменить? Парламентский комитет Верховной Рады рекомендует Кабинету министров ускорить процесс формирования прожиточного минимума таким образом, чтобы его размер приблизить к реальному (это может привести к росту ПМ в несколько раз).

Кроме того:

  • заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн);

  • установить необлагаемый минимум на уровне ПМ.

Какой ПМ установили в разных странах?

  • Люксембург - 2000 евро

  • Франция - 1254 евро

  • Германия - 1240 евро

  • Финляндия - 1170 евро

  • Великобритания - 1087 евро

  • Нидерланды - 1080 евро

  • Бельгия - 1030 евро

  • Австрия - 1010 евро

  • Италия - 855 евро

  • Испания - 645 евро

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