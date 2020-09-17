Прожиточный минимум – 1000 грн. Венедиктова потребовала не снижать зарплату прокурорам

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала Кабмин и Раду не допустить снижения зарплаты прокуроров и потребовала исключить из проекта Госбюджета-2021 норму о 1000 грн прожиточного минимума для них.

Как сказано в заявлении на сайте Офиса генпрокурора от четверга, 17 сентября, установленная для прокуроров сумма в два раза меньшая, чем для работников других государственных органов.

"Уменьшение наполовину заработной платы прокуроров и возможные последствия этого не только нивелируют анонсированы повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые по результатам проведения аттестации подтвердили свою квалификацию и добродетель, но и ставят под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом", – заявила Венедиктова.

В заявлении сказано, что сумма в 1000 грн была определена "искусственно" и "вопреки законодательству", поэтому генпрокурор призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителей профильных комитетов Рады исключить "дискриминационные положения по оплате труда прокуроров".

Как писал OBOZREVATEL, в Украине вакансии на государственной службе стартуют от 4 тысяч гривен, однако зарабатывать можно больше благодаря доплатам и премиям. Учитывая трудовой стаж и специфику работы зарплату можно увеличить в три раза.