Лукашенко сказал, что "не парится" из-за санкций ЕС

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его не волнуют санкции Европейского Союза, введенные в отношении него и других чиновников после выборов главы страны.

О ситуации политик высказался в субботу, 7 ноября, после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА. Журналисты попросили Лукашенко прокомментировать выборы в США. Он назвал их "позорищем, издевательством над этой демократией", а также вспомнил реакцию западных стран на белорусские выборы.

"Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, – жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", – сказал политик.

Лукашенко также заявил, что Беларусь упрекают в несоответствии выборов международным общепринятым демократическим стандартам. Однако, утверждает он, таких международных стандартов якобы нет.

"Мы с россиянами в ОБСЕ предлагали выработать эти международные стандарты, чтобы они были для всех членов ОБСЕ. Они отвергли напрочь. А сегодня от нас требуют", – считает он.

Лукашенко на Белорусской АЭС БЕЛТА

Политик выступил перед гражданами БЕЛТА

Лукашенко прокомментировал санкции БЕЛТА

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