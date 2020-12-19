Просроченную рыбу продают в каждом украинском магазине – Союз потребителей

Некачественную рыбу можно найти в любом магазине Украины, будь то крупный супермаркет или ларек.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. "Как показывает практика, даже международные сети в Украине умудряются продавать акционную красную рыбу просроченной", – заметил он.

Несмиянов добавил, что, когда рыбу по привлекательной, минимальной цене не удается продать до окончания ее срока реализации, она продается просроченной.

Он допустил, что в документах на продукт может быть указано, что он утилизирован. "Может быть, по документам ее нет, она ушла на утилизацию, но по факту она ушла кому-то в прибыль".

"Причем, это в известных сетях. А в маленьких это вообще как норма, там хаос творится", – заверил эксперт.

Отвечая на вопрос, где чаще всего продают некачественную рыбу, Несмиянов сказал: "Все зависит от того, где вы покупаете. Все-таки базар – это базар, супермаркет – это супермаркет, интернет – это интернет. Но некачественную рыбу можно найти в любом магазине. Процент сказать сложно, все слишком индивидуально".

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