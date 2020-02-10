Продукты или сигареты: жительница Австралии устроила показательный эксперимент

В Австралии, где сигареты очень дорогие, за стоимость одной пачки можно купить целую корзину продуктов, в которой будут фрукты, овощи, мясо и даже сладости.

Такой результат показал необычный эксперимент, который устроила жительница австралийского города Лонсестон Джуди Керрисон, сообщает "Twizz". Единственной оговоркой в опыте было то, что как пример женщина взяла пачку на 40 сигарет. Но, тем не менее, результат удивил.

Фраза, что сигареты в Австралии стоят "очень дорого", это не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это приблизительно 930 гривен.

Цена пачки в Австралии

Что удалось купить за стоимость пачки сигарет

972 г бананов

2 литра молока

1 кг маргарина

1 кг клубничного йогурта

1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)

500 г говяжьего фарша

500 г сыра

1 кг замороженной фасоли

1 кг замороженного горошка

1 кг моркови

2 кг картофеля

1 кг яблок

500 г соуса для пасты

500 г спагетти

1,12 кг пшеничного печенья

380 г снеков

1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г).

Продукты вместо сигарет

"Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше пачки. Так что представьте – одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но её не будет. Вы и сами всё видите, ведь фото говорят больше, чем слова", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.

В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.

В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!