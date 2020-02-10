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10 февраля • обновлено в 18:43
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Продукты или сигареты: жительница Австралии устроила показательный эксперимент

1.9т
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В Австралии, где сигареты очень дорогие, за стоимость одной пачки можно купить целую корзину продуктов, в которой будут фрукты, овощи, мясо и даже сладости.

Такой результат показал необычный эксперимент, который устроила жительница австралийского города Лонсестон Джуди Керрисон, сообщает "Twizz". Единственной оговоркой в опыте было то, что как пример женщина взяла пачку на 40 сигарет. Но, тем не менее, результат удивил.

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Фраза, что сигареты в Австралии стоят "очень дорого", это не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это приблизительно 930 гривен.

Цена пачки в Австралии

Цена пачки в Австралии

Что удалось купить за стоимость пачки сигарет

  • 972 г бананов

  • 2 литра молока

  • 1 кг маргарина

  • 1 кг клубничного йогурта

  • 1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)

  • 500 г говяжьего фарша

  • 500 г сыра

  • 1 кг замороженной фасоли

  • 1 кг замороженного горошка

  • 1 кг моркови

  • 2 кг картофеля

  • 1 кг яблок

  • 500 г соуса для пасты

  • 500 г спагетти

  • 1,12 кг пшеничного печенья

  • 380 г снеков

  • 1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г).

Продукты вместо сигарет

Продукты вместо сигарет

"Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше пачки. Так что представьте – одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но её не будет. Вы и сами всё видите, ведь фото говорят больше, чем слова", – сказано в публикации.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Цены на продукты
Место
Австралия
Теги
продукты сигареты еда
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