Продукты или сигареты: жительница Австралии устроила показательный эксперимент

В Австралии, где сигареты очень дорогие, за стоимость одной пачки можно купить целую корзину продуктов, в которой будут фрукты, овощи, мясо и даже сладости.
Такой результат показал необычный эксперимент, который устроила жительница австралийского города Лонсестон Джуди Керрисон, сообщает "Twizz". Единственной оговоркой в опыте было то, что как пример женщина взяла пачку на 40 сигарет. Но, тем не менее, результат удивил.
Фраза, что сигареты в Австралии стоят "очень дорого", это не просто слова. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Это приблизительно 930 гривен.
Цена пачки в Австралии
Что удалось купить за стоимость пачки сигарет
972 г бананов
2 литра молока
1 кг маргарина
1 кг клубничного йогурта
1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г)
500 г говяжьего фарша
500 г сыра
1 кг замороженной фасоли
1 кг замороженного горошка
1 кг моркови
2 кг картофеля
1 кг яблок
500 г соуса для пасты
500 г спагетти
1,12 кг пшеничного печенья
380 г снеков
1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г).
Продукты вместо сигарет
"Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше пачки. Так что представьте – одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но её не будет. Вы и сами всё видите, ведь фото говорят больше, чем слова", – сказано в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.
В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.
В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.
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