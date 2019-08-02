"Продать любой ценой": как магазины кормят украинцев "просрочкой"

В Украине сегодня отсутствуют эффективные методы борьбы с некачественными и просроченными продуктами на прилавках магазинов.

Как украинцев кормят "просрочкой", рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Проверял магазины, подходит ко мне продавец, говорит – добрый день, у меня жалоба есть. Говорит – нам привезли крупу в большом мешке, 25-50 кг, мы ее вскрываем, а она в плесени. Мы хотели списать, а нам не дают. Им отгрузили испорченный товар, а внутри магазинов построена система – продать любой ценой. С людьми, которые снизу, даже не спорьте – они зачастую заложники ситуации. Им сказали – продайте, а то это будет штраф на ваши зарплаты", – рассказал эксперт.

"Сегодня можно написать в Госпродпотребслужбу, они придут, найдут мешок с плесенью, напишут предписание снять мешок – все. Столько времени и денег налогоплательщиков потрачено, пришли госслужащие, никого не оштрафовали и ушли. Если потом снова найдут этот мешок, тогда оштрафуют. А как они его снова найдут – партия же распродается. А каждая новая партия будет трактоваться как новая категория товара", – пояснил Несмиянов.

По его словам, в регионах ситуация с просроченной продукцией еще плачевнее, чем в Киеве.

"На момент, когда я выезжаю на проверки, дай Бог, чтобы я нашел дату производства на товаре. Сегодня почему-то производители перестали ставить даты производства. У нас есть правила, но нет даты. Есть реальность, в которой живет государство, и реальность, в которой живут украинцы, которые сталкиваются каждый день с товарами на полках", – отметил эксперт.

Также Несмиянов сообщил, что за последние несколько месяцев сталкивался с "товаром из будущего": "Проверяем квас, подходим, я смотрю – на календаре третье число, а у них четвертое. Мы хотели свежий квас найти, но не настолько, чтобы завтрашний".

bryansku.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко назвал места, где в Украине выгодно покупать продукты.

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