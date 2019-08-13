"Продам карту, дорого": как мошенники зарабатывают на счетах украинцев

В Украине, согласно исследованиям USAID, один из худших уровней финансовой грамотности.

На фоне недоверия к банкам и традиционным институтам процветают мошенники. Они обещают легкий заработок, особый курс доллара, быстрый доход, "порешать проблемы с кредитами".

OBOZREVATEL рассказывает о 10 самых распространенных мошеннических схемах, на которые по какой-то причине закрывают глаза и законодатели, и правоохранители.

Первая из них – отмывание средств с помощью чужих банковских карт. Центры обнала мелким схемщикам недоступны, большинство из них пользуются "розницей". О них и расскажем подробнее.

Как работает схема:

Откуда деньги: лже-объявления на OLX с просьбой предоплаты, переводы на банковскую карту тем, кто якобы нашел ваш документ и хочет за деньги передать его, оплата фейковых услуг;

Откуда счет : за 500-1000 грн банковские карты покупают у владельцев. Покупают пустые счета, а после переводят и снимают с них средства.

В чем проблема: у краинцы не несут ответственности за "продажу" своих же банковских карт, закон не обязывает сразу же предупреждать о потери карты и не предполагает наказание за потерю карты.

Как решить проблему: обязать украинцев нести ответственность за движение средств на счету, а банки – в обязательном порядке и без дополнительной платы уведомлять с помощью СМС о любых операциях по карте.

Условия простые: на свою банковскую карту нужно принять крупную сумму денег – от 5 до 100 тыс. грн. Комиссию (в среднем 20% суммы) можно оставить себе, а остальное – потратить на покупку криптовалюты и перевести на кошелек работодателя. Чаще всего для этого используют биткоин. Специальные форумы, на которых желающие незаконно заработать находят "обнальщиков", требуют внести залоговую сумму и проверяют участников сделки.

В одном из форумов "Даркнет" устроиться на работу попытался и OBOZREVATEL. Общение с потенциальным работодателям проходило в анонимном чате на псевдо-домене onion. "На новеньких больше 5 тыс. грн не даем. Перевод проходит раз в неделю. Твоя комиссия – 20%. Деньги должен обязательно снять в банкомате, потом пополнить свой кошелек и купить на них биткоины. Их переведешь на кошелек, который сброшу тебе…" - рассказывает об условиях работы собеседник.

Карты продают в сети

Еще один менее сложный способ – просто купить карту. О том, где они продаются, немного позже. Используют эти карты все в тех же схемах. Но главная проблема – украинцы охотно продают свои карты и не несут никакой ответственности за них.

Карты украинцев скупают по дешевке

Банковские карты на чужие имена продают просто в сети. Цена – до 3 тыс. грн. За эти деньги обещают прислать пароль от карты, саму карту и скан паспорта, на который оформлен счет. Срок действие такой карты – один месяц. После реальные владельцы могут заявить о пропаже, банк счет заблокирует.

Но и этого месяца вполне достаточно, чтобы провести мошенническую операцию. Главная проблема – за халатное обращение с собственным счетом украинцы не несут никакой ответственности. За 1000 грн украинцы соглашаются открыть дебетовый счет и передать его кому угодно. Кредит на такую карту взять нельзя, а вот перечислить на нее деньги так, чтобы никто об этом не узнал – легко.

Карты доставляют через водителей автобусов и с помощью "Новой почты" в любую точку Украины. А заплатить можно исключительно биткоинами. Продавцы счетов в первую очередь работают на мелких мошенников. Они формируют для них часть инфраструктуры. Если нужно собрать деньги, например, с мошеннических операций, продаж – карта – лучший вариант.

"Доставка происходит по всей стране за исключением Крыма. Конкретные способы и время доставки зависят от пункта назначения. Окончательную стоимость и наличие карт уточняйте непосредственно при заказе", – говорится в одном из объявлений.

Если счет используют в мошеннической схеме, его владелец скажет, что просто потерял кошелек, в а в нем была и карта, и пароль от нее. Привлечь его к ответственности крайне сложно. Замдиректора по операционным вопросам и информационной безопасности ЕМА Раиса Федоровская считает, возможно, новые требования к владельцам банковских карт могли бы изменить ситуацию. Например, если бы закон обязывал украинцев либо сообщать о пропаже своей карты банку, либо нести ответственность за все мошеннические операции, которые проводят с помощью карты. При таких условиях, желающих продать счет было бы меньше.

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Юрист Александр Плахотник уверен: сейчас же привлечь к ответственности украинца, чьей картой воспользовались мошенники, невозможно. Доказать злой умысел и намеренное участие в схеме крайне сложно. Чаще всего на то, чтобы передать свою карту посторонним, соглашаются социально незащищенные украинцы, либо те, кто уже ведет аморальный образ жизни.

"Карты дебетовые без проблем любому откроют – только бы паспорт и код были. Вы удивитесь, сколько людей за 500 грн готовы хоть в три банка прийти и карты для вас оформить. Это проблема безответственности, финансовой безграмотности. Я считаю, что человек обязан нести ответственность за свой банковский счет. Пропала карта – обязан сообщить в банк", – уверен юрист.

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