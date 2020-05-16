"Куплю душу и детей!" Как украинцев разводят в сети на продаже "самого главного органа"

Мошенники в сети придумали новый способ обмана: доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

О том, как в сетях зарабатывают на "душах" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок душ: кто и что продает

На специализированных форумах и в соцсетях уже много лет предлагают "продать" и "купить" душу. А за последние карантинные месяцы количество таких объявлений резко увеличилось. На одном из самых популярных "серых" форумов (адрес и название не называем намеренно) подобные объявлению появляются ежедневно, хотя еще в прошлом году такая "экзотика" была скорее редкостью. Украинцы (и не только), которые с насмешкой относятся к "магическим ритуалам", но нуждаются в деньгах, готовы "продать самый важный орган".

Ушлые дельцы устроили целый бизнес. За небольшое вознаграждение одни готовы найти желающего купить (услуга обойдется примерно в 400 грн), другие уже за 2-3 тысячи грн готовы помочь "вернуть душу", третьи обещают с использованием чужой души "подарить" здоровье или обеспечить богатую жизнь детям.

Еще одна услуга: продажа своей души напрямую нечистому. В конце ритуала выдают даже сертификат (присылают по почте). Документ нарисован в графическом дизайнере и напоминает домашнюю работу ученика 8-класса по информатике. Но и за эту бумажку придется платить тысячи гривен.

Что удивительно, желающих "купить душу" также достаточно. Кто-то верит, что магический ритуал с чужой душой подарит ему вечную жизнь, другие хотят "вечную молодость".

Но если присмотреться, весь этот "рынок" больше напоминает забавную схему обмана излишне доверчивых украинцев, которые готовы поверить во что угодно, лишь бы наконец справиться с навалившимися проблемами (в первую очередь материальными).

"Я продал свою душу три года назад. После этого начал сильно болеть. Я стал как зомби, ничего не интересует, ничего не понимаю", – пишет один из обитателей специализированного форума. К слову, тема с его сообщением всего за два месяца открыли более 140 тыс. раз. Кто-то не упустил возможности проявить свое остроумие, а другие же пришли посочувствовать и расспросить о страшной ситуации.

И тут же в комментариях появился благородный советчик, у которого была такая же ситуация, но вот он смог справиться с помощью "мага", который за несколько тысяч гривен вернул его душу. Тот уже десять лет "возвращает главный орган" и имеет более 1500 успешных кейсов. И первое сообщение, и совет обратиться к "нужному магу", вполне возможно, написал одним и тем же человек. А цель такого спектакля – убедить отчаявшихся заплатить "магу" за возвращение души.

Многочисленными гадалками и целителями уже никого не удивишь, да и конкуренция на этом рынке высокая (один из крупных телеканалов стал настоящей фабрикой "популярных экстрасенсов" и на многие годы обеспечил им конкурентное преимущество), а вот "продажа и покупка души" – что-то новенькое, здесь и конкуренция небольшая, и заработки высокие.

Циничная схема заработка

OBOZREVATEL связался с одним и продавцов, который пообещал за "душу" прислать 22 тыс. грн. Как оказалось, покупать "маг" собирался душу не для себя. По факту же он своего рода посредник, который за крупную сумму обещают одним купить, а другим продать. Подтверждение сделки – записанный на видео ритуал.

Вполне возможно, что и обещанные 22 тыс. никто не присылает, задача же: вынудить записать видео, которое потом можно перепродать, выдавая его за "душу". "Продам свою душу и души своих детей. Цена высокая. Пишите на почту", – обращается к покупателям одна из доверчивых пользователей форума в попытках быстро заработать.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL поясняет: подтвердить факт купли-продажи практически невозможно, а привлечь таких мошенников к ответственности крайне сложно. "Статья о мошенничестве предполагает, что человек путем обмана или злоупотреблением доверия завладел чужим имуществом (деньгами). Если путем злоупотребления доверия (пообещали заплатить и не заплатили) вынудили "продать душу", квалифицировать такое действие как мошенничество очень сложно. "Душа" это не имущество, это скорее термин философский", – пояснил юрист.

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