ПриватБанк запретил продавать доллары, а на очереди другие банки: как украинцы рушат валютный рынок

В Украине ПриватБанк, Укрэксимбанк и еще ряд других учреждений перестали продавать наличный доллар. Самолеты отменили, и валюты в стране стало меньше, в то время как украинцы на фоне новостей о карантине и мировом кризисе бросились в отделения скупать валюту.

О том, почему ведущие банки перестали продавать валюту и как быть в этой ситуации – читайте в материале OBOZREVATEL.

Паника бьет по гривне сильнее кризиса

Стоимость наличного доллара 18 марта достигла 29 грн/$. Последний раз такая ситуация была при объявлении военного положения еще во времена прошлого президента. Главная беда – украинцы массово начали закупаться не только туалетной бумагой и гречкой, но и валютой.

Все сбережения в гривне переводят в доллары. Спрос на американскую валюту взлетел, но вот предложение пополняется очень медленно. И все из-за отмены авиасообщения. Доллары не привозят в страну, их не хватает на наличном рынке.

Курс доллара в Украине Минфин

Гривня в результате переживает идеальный шторм – трудно представить условия сложнее, чем есть сейчас. Хорошая новость – это временно. У Нацбанка есть запасы. А отсутствие перевода со стороны заробитчан, многие из которых лишились работы, компенсирует отсутствие туристов. Украинцы не могут летать за границу и тратить валюту, покамест не закончился карантин.

Банки пошли на кардинальные меры

Одним из первых о запрете на продажу наличного доллара заявил Альфа-Банк. Следом еще 17 марта такое решение приняли и в Укрэксимбанке, а 18 марта их список пополнил один из крупнейших банков – "Приват".

Там называют две причины: наличка сейчас опасна (через бумагу также могут передаваться вирусы), да и "бумажек" просто не хватает. "Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", – заявили в банке.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: на время карантина такие ограничения вполне оправданы. В кризисной ситуации многие страны шли и на более жесткие меры – вовсе закрывали банки, чтобы население не расшатывало финансовую систему.

"Думаю, такое решение наш регулятор и правительство должны были принять для всей страны. Да, это опасный сигнал, вызывает еще больший ажиотаж, но мы должны сейчас думать не о личном кошельке. Сейчас во всех сферах пришло время взаимовыручки и правильной коммуникации. И население также должно войти в ситуацию и думать не только о своих сбережениях, но и о стране", – уверен Мазуренко.

Что будет с курсом доллара

Владимир Мазуренко уверен: худшие дни для гривни уже наступили. Курс взлетел на определенное время, но это не экономически обоснованный уровень. Поэтому со временем он стабилизируется около отметки в 27 грн/$, уверен аналитик.

Коллега Мазуренко Егор Комов также добавляет: после окончания карантина и стабилизации ситуации доллар действительно откатится назад и "нащупает" свою отметку около 27-27,4 грн/$. Но это при условии, что карантин закончится в обозначенные сроки, а мировые рынки начнут понемногу приходить в себя.

"Мировой кризис наступил. Сейчас подобная ситуация происходит не только у нас, а во всем мире. Думаю, что лето у нас будет достаточно сложным, я бы ожидал стабилизацию уже ближе к концу года. Никто не мог предвидеть влияния от пандемии на экономику. Да и саму пандемию никто не ожидал. И сейчас тоже делать прогнозы на далекое будущее не стану", – добавляет Комов.

Пока карантин продолжается, лучший выход из ситуации – отказаться от покупки доллара вообще. Сейчас в валютных обменниках и даже банках он продается по завышенному курсу. Спекулянты зарабатывают, а украинцы, которые подверглись панике, теряют.

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