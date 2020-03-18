Главная Новости
18 марта • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

ПриватБанк запретил продавать доллары, а на очереди другие банки: как украинцы рушат валютный рынок

3.2т
Читать материал на украинском

В Украине ПриватБанк, Укрэксимбанк и еще ряд других учреждений перестали продавать наличный доллар. Самолеты отменили, и валюты в стране стало меньше, в то время как украинцы на фоне новостей о карантине и мировом кризисе бросились в отделения скупать валюту.

О том, почему ведущие банки перестали продавать валюту и как быть в этой ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Паника бьет по гривне сильнее кризиса

Стоимость наличного доллара 18 марта достигла 29 грн/$. Последний раз такая ситуация была при объявлении военного положения еще во времена прошлого президента. Главная беда – украинцы массово начали закупаться не только туалетной бумагой и гречкой, но и валютой.

Все сбережения в гривне переводят в доллары. Спрос на американскую валюту взлетел, но вот предложение пополняется очень медленно. И все из-за отмены авиасообщения. Доллары не привозят в страну, их не хватает на наличном рынке.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Минфин

Гривня в результате переживает идеальный шторм – трудно представить условия сложнее, чем есть сейчас. Хорошая новость – это временно. У Нацбанка есть запасы. А отсутствие перевода со стороны заробитчан, многие из которых лишились работы, компенсирует отсутствие туристов. Украинцы не могут летать за границу и тратить валюту, покамест не закончился карантин.

Банки пошли на кардинальные меры

Одним из первых о запрете на продажу наличного доллара заявил Альфа-Банк. Следом еще 17 марта такое решение приняли и в Укрэксимбанке, а 18 марта их список пополнил один из крупнейших банков – "Приват".

Там называют две причины: наличка сейчас опасна (через бумагу также могут передаваться вирусы), да и "бумажек" просто не хватает. "Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", – заявили в банке.

ПриватБанк запретил продавать доллары, а на очереди другие банки: как украинцы рушат валютный рынок

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: на время карантина такие ограничения вполне оправданы. В кризисной ситуации многие страны шли и на более жесткие меры – вовсе закрывали банки, чтобы население не расшатывало финансовую систему.

"Думаю, такое решение наш регулятор и правительство должны были принять для всей страны. Да, это опасный сигнал, вызывает еще больший ажиотаж, но мы должны сейчас думать не о личном кошельке. Сейчас во всех сферах пришло время взаимовыручки и правильной коммуникации. И население также должно войти в ситуацию и думать не только о своих сбережениях, но и о стране", – уверен Мазуренко.

Что будет с курсом доллара

Владимир Мазуренко уверен: худшие дни для гривни уже наступили. Курс взлетел на определенное время, но это не экономически обоснованный уровень. Поэтому со временем он стабилизируется около отметки в 27 грн/$, уверен аналитик.

Коллега Мазуренко Егор Комов также добавляет: после окончания карантина и стабилизации ситуации доллар действительно откатится назад и "нащупает" свою отметку около 27-27,4 грн/$. Но это при условии, что карантин закончится в обозначенные сроки, а мировые рынки начнут понемногу приходить в себя.

"Мировой кризис наступил. Сейчас подобная ситуация происходит не только у нас, а во всем мире. Думаю, что лето у нас будет достаточно сложным, я бы ожидал стабилизацию уже ближе к концу года. Никто не мог предвидеть влияния от пандемии на экономику. Да и саму пандемию никто не ожидал. И сейчас тоже делать прогнозы на далекое будущее не стану", – добавляет Комов.

Пока карантин продолжается, лучший выход из ситуации – отказаться от покупки доллара вообще. Сейчас в валютных обменниках и даже банках он продается по завышенному курсу. Спекулянты зарабатывают, а украинцы, которые подверглись панике, теряют.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Персона
Александр Литвин
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги