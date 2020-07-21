ПриватБанк выпустил неуязвимую карту нового поколения: без пластика и с супертехнологиями

ПриватБанк первым среди всех банков выпустил зарплатную digital-карту. На нее можно получать различные выплаты как отдельно, так и одновременно: пенсию, зарплату, стипендию. При этом не нужно ходить в банковское отделение за пластиком. Карта работает с помощью смартфона и имеет те же функции, что и обычная.

Digital-картой можно легко оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах с помощью QR-кода или NFC (если это банкоматы других банков).

Зачем мне нужна карта?

Когда вы устраиваетесь на работу, оформляете получение пенсии или стипендии, вам обязательно понадобится карта для получения выплат. И digital-карта в данном случае – лучший вариант. Если у вас ранее была или есть карта ПриватБанка, не нужно будет ходить в отделение для перевыпуска или оформления новой. Ведь зарплатную карту нового поколения можно открыть в обновленной версии приложения Приват24 или в web-версии Приват24 NEXT.

Еще один вариант: если у вас уже есть зарплатная карта другого банка, но вас не устраивает сервис, доступные функции и т.д., вы без проблем можете перейти на карту Привата. По закону работодатель обязан присылать зарплату туда, куда вы захотите, и сменить банк можно в любой момент.

Кто может оформить карту:

Любой клиент ПриватБанка без визита в отделение;

Любой украинец после визита в отделение ПриватБанка.

Преимущества карты:

Не нужен пластик: его не придется носить с собой, он не будет изнашиваться, занимать место в кошельке;

Картой можно расплачиваться в интернете, установить ограничения можно онлайн в приложении;

С digital-картой, как и с обычной картой, можно снимать деньги в банкомате. В банкоматах ПриватБанка это можно сделать по QR-коду, также можно снять деньги в банкоматах других банков, если они оснащены функцией NFC;

Если есть смартфон с функцией NFC, онлайн-картой можно расплачиваться в любом магазине, где есть терминал (с помощью GooglePay и ApplePay).

Почему digital лучше пластика?

Расплачиваться смартфоном с digital-картой безопаснее: никто не сможет подсмотреть номер, дату выпуска и CVV;

Если пользоваться банкоматом с диджитал-картой, никто не сможет украсть ваши средства с помощью мошеннических уловок (специальных накладок в разъем для карты);

Вы сделаете свой маленький вклад в сохранение экологии – пластик вреден для природы.

Инструкция по оформлению диджитал-карты:

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А подробнее узнать о функциях такой карты и других продуктах ПриватБанка можно здесь.