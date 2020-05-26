ПриватБанк выдает кредиты под 3-9% годовых: кто и на каких условиях их получит

С помощью ПриватБанка по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес может получить кредит на специальных условиях. После карантина одним дешевые деньги могут помочь быстрее восстановиться, а другим дадут возможность перестроить процессы и адаптироваться к новым реалиям.

OBOZREVATEL и ПриватБанк запускают серию материалов о том, кто и на каких условиях может воспользоваться программой, и зачем она нужна. В первой статье отвечаем на главные вопросы о "Доступных кредитах 5-7-9%".

Кто может получить кредит по программе?

Уже работающий бизнес с доходом до 100 млн грн в год. От размера дохода будет зависеть и ставка, но об этом позже. Еще одно базовое условие – за последние три месяца нужно взять на работу как минимум двух новых сотрудников.

Дополнительные условия:

регистрация в качестве физлица-предпринимателя или юридического лица;

конечным собственником предприятия должен быть украинец;

предприятие должно быть прибыльным последние 12 месяцев.

Начинающий бизнес (стартапы). Бизнес, который работает менее 12 месяцев, также может рассчитывать на кредит. Для этого нужно иметь опыт в своей сфере и качественный бизнес-план.

Кроме того, кредит могут получить предприятия социально-медицинской сферы, которые занимаются производством медицинских товаров, лекарств и оборудования.

Сколько можно получить и под какой процент?

Максимальная сумма кредита – три миллиона гривен сроком до 5 лет (кроме кредита на рефинансирование). Начальная ставка 7-9%, однако позже ее могут снизить до 5%. Итак, на первые три месяца бизнес может получить кредит:

Под 7% для тех, чей годовой доход не превышает 50 млн грн. Причем если в первые три месяца будет создано два новых рабочих места, ко второму кварталу ставка может быть снижена уже до 5%. Если же создавать рабочие места медленнее, ставка будет снижаться постепенно.

Под 9% кредиты выдают относительно крупным предприятиям, с выручкой от 50 до 100 млн грн. За каждого нового сотрудника процентная ставка со второго квартала уменьшается на 0,5% годовых. Со временем она может достичь 5%.

Кроме того, для борьбы с распространением коронавируса и его последствиями запустили две дополнительных ветви программы с особыми условиями:

Под 3% — на период карантина и 90 дней после него.

Под 0% — на рефинансирование существующей задолженности. Здесь есть особые условия: доход в эквиваленте должен быть до 10 млн евро в год, а ограничений по максимальной сумме кредита нет. При этом получить такой кредит могут только те предприятия, которые смогли сохранить 60% фонда оплаты труда и 80% нанятых сотрудников (сравнивать будут с 1 марта 2020-го).

На что можно потратить деньги?

Деньги можно получить на развитие предприятия. Банк должен контролировать, чтобы бизнес эффективно тратил полученные деньги на свое развитие, и гарантировать, что деньги не потратят на личные нужды.

"Доступный кредит" можно потратить на:

покупку новых и б/у основных средств, их модернизацию;

покупку нежилой недвижимости без права передачи в аренду;

строительство и реконструкцию помещений (кроме офисных);

покупку интеллектуальных прав (например, франшизы);

дополнительное пополнения оборотных средств до 25% от стоимости инвестиционного проекта.

Важно учитывать, что в инвестиционном проекте должен быть и собственный взнос предприятия. Для работающего бизнеса – от 20% суммы, а для новичков – от 30%. То есть, если бизнесмен хочет получить кредит на свое развитие, он не может компенсировать все 100% кредитом – придется инвестировать в предприятие часть собственных денег.

Более того, банк должен убедиться, что бизнесмен сможет выплачивать кредит. Это нужно для того, чтобы выделенные деньги помогли развивать экономику страны, а не привели к появлению новых должников и не загнали бизнес в долговую яму. Поэтому обязательно должен быть залог. Это может быть недвижимость, грузовые транспортные средства, депозитные вклады, оборудование и т.д. В качестве залога можно использовать также депозит поручителя. А для юридического лица обязательно поручительство от собственника.

Кому точно не дадут кредит?

Банк не имеет права выдавать деньги по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", если:

собственник компании – иностранец;

есть налоговый долг или долг перед Пенсионным фондом;

уже есть просроченные кредиты или плохая кредитная история;

предприятия находятся в состоянии ликвидации или в их отношении открыто производство по делу о банкротстве;

за последние три года вы уже получали государственную поддержку на сумму более 200 тыс. евро.

Это далеко не полный перечень ограничений. Банк имеет право, согласно закону, отказать клиенту, если он не может обеспечить кредит залогом или зарабатывает меньше, чем нужно для выплаты долга.

Как получить кредит?

Если вы соответствуете критериям, отправьте заявку в ПриватБанк (или другой банк-партнер программы) и предоставьте подтверждающие документы. В финансовом учреждении расскажут, какой пакет бумаг нужно собрать, какую сумму вы можете получить и под какой процент. Для этого стоит обратиться в ближайшее отделение.

После того, как вы предоставите все документы, банк изучит их и примет решение, выдавать ли вам кредит.

И зачем это государству?

В 2020-м из бюджета Украины выделили 2 млрд грн на компенсацию кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Это значит, что программой может быть охвачено до 30 миллиардов гривен кредитов. Дешевые деньги могут дать толчок украинскому бизнесу, позволят улучшить эффективность, создать новые рабочие места.

Для государства это возможность стимулировать рост экономики, а для предприятий – расширить свое производство и зарабатывать больше.

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