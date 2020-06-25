ПриватБанк все лето будет бесплатно обслуживать предпринимателей, которые подключат #cashless

ПриватБанк решил поддержать малый бизнес в карантинный и посткарантинный период. С начала июня и до конца августа 2020 года банк предлагает нулевые тарифы на обслуживание предпринимателей, подключающих эквайринг для приема оплаты с помощью банковских карт.

До конца лета будут действовать нулевые тарифы на пользование POS-терминалами, нулевая абонплата за пользование текущим счетом и бесплатные платежи на счета контрагентов в других банках. Условие одно: подключить эквайринг и прием платежей картами за товары и услуги в период акции.

Благодаря этой инициативе ПриватБанка за весь период предприниматель сможет сэкономить как минимум 1 500 грн на одной только абонплате за обслуживание счета и эквайринга. Заказать подключение эквайринга можно онлайн

Кроме того, для ИТ-предпринимателей и стартаперов ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных условий. Айтишники и начинающие бизнесмены могут пользоваться нулевыми тарифами на обслуживание и льготами на другие услуги банка.

Напомним также, что ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и бизнесменов на базе Приват24, дополнив систему "клиент-банк" функционалом для предпринимателей.

Открыть ФОП-счет в ПриватБанке можна онлайн.

По словам Сергея Клюева, руководителя направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка, более 700 тысяч бизнесменов-клиентов банка получили возможность работать со своими счетами в привычном для них Приват24.

"Мы постоянно проводим опросы среди клиентов, чтобы сделать наши сервисы удобнее, поэтому в дальнейшем планируем упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно, делать еще более удобными операции с кредитами, депозитами, валютой, подачей отчетов и другие операции, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес, а також делать более практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими бухгалтерами прямо в мобильном приложении Приват24", – отметил Клюев.

Согласно исследованиям компании GfK, свыше 65% предпринимателей считают ПриватБанк основным финансовым учреждением для своего бизнеса. При этом с начала 2017 года более 200 тысяч предпринимателей пополнили клиентскую базу банка.