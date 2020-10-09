ПриватБанк сэкономит время и деньги бухгалтерам: расчетные листы можно получить в один клик

Украинцы могут получить расчетные листы буквально в один клик: с помощью терминала, банкомата или в Приват24. Такой сервис бухгалтерам и сотрудникам компаний предлагает ПриватБанк. Воспользоваться им можно бесплатно.

Об этом рассказали в пресс-службе финансового учреждения. ПриватБанк получил премию "Выбор бухгалтера-2020" как самое удобное финансовое учреждение. Среди прочих преимуществ, которые оценили профильные специалисты, и сервис Расчетные листы.

Что такое расчетный листок? Это специальный документ, в котором указывается общая сумма заработной платы, все налоги, взносы и другие отчисления. Такой листок поможет работнику понять, из чего формируется его заработная плата, и проверить выполнение трудового договора.

На выдачу расчетных листков тратится время и ресурсы компании. А если речь идет о сотнях или даже тысячах нанятых сотрудников, на печать и выдачу листов будут уходить часы.

Сервис "Привата" позволяет максимально упростить процесс и сэкономить время — листы можно распечатать в виде чека в любом терминале или банкомате банка или ознакомиться с ними в Приват24.

Каждый сотрудник в любое время может посмотреть расчетный лист:

в Приват24;

в любом банкомате ПриватБанка;

в любом терминале самообслуживания.

Важно, что сервис для предприятий полностью бесплатный. Бухгалтерам не нужно тратить время на печать и выдачу листов сотрудникам. А это, если речь идет о крупных предприятиях, килограммы бумаги.

В законе "Об оплате труда" говорится, что каждый месяц работодатель обязан выдавать расчетные листы с указанием общей суммы зарплаты, налогами, издержками и т.д.

При этом в документе не сказано, в какой форме должны выдавать листы. Их перевод в электронный формат законом не запрещается. Более того, в разъяснении Минсоцполитики в письме от 20.10.2017 г. № 262/0/101-1 говорится, что четкая форма уведомления о размере заработной платы нормативно-правовыми актами не установлена.