ПриватБанк раздает дешевые кредиты на свой бизнес: как и кто может их получить

Украина, как и весь мир, переживает тяжелый экономический кризис, который стал результатом затяжного карантина. Старые бизнес-модели рушатся, слабые игроки уходят с рынка, а у новичков появляется шанс завоевать свое место "под солнцем".

Кризис – период поворотливых и креативных стартапов, которые легко могут обыграть признанных метров. И если у вас есть желание заниматься собственным делом – государство может профинансировать вас дешевым кредитом. В 2020 году есть возможность получить инвестиции по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму до трех миллионов гривен и вложить их в собственное дело.

OBOZREVATEL и ПриватБанк публикуют серию материалов о том, кто и на каких условиях может воспользоваться программой, и зачем она нужна. На этот раз мы расскажем о том, как получить кредит на открытие собственного бизнеса.

Хочу кредит на свой бизнес. Что мне нужно?

Есть два варианта. Первый – вы уже открыли бизнес, и сейчас вам нужны деньги на развитие. В таком случае есть всего три важных условия:

Качественный бизнес-план;

Собственный взнос (не меньше 30% стоимости проекта);

Работать не более 12 месяцев.

Даже если вы зарегистрировали предприятие (открыли ФЛП или юридическое лицо) раньше, но работаете не больше года, кредит "на стартап" можно получить.

Второй – у вас есть идея и желание заниматься бизнесом. Тогда нужно в первую очередь составить качественный бизнес-план, а уже потом искать инвестиции. Вот здесь можно получить бесплатный онлайн-курс, создать модель работы и получить ответы на основные вопросы.

Разработав бизнес-план, нужно найти как минимум 30% от стоимости проекта. Возможно, стоит привлечь партнера, использовать собственные сбережения.

Почему мне могут не дать кредит?

В ПриватБанке перед тем, как выдать кредит, изучают каждого клиента. Важно не иметь проблем с законом, непогашенных долгов. В целом же есть десятки критериев и формулы, по которым кредитные эксперты оценивают риски. И это не только перечисленные выше условия. Предприятие должно быть прибыльным, у вас должны быть финансовые возможности возвращать одолженное вовремя.

Кроме того, кредит не дадут, если вы планируете зарабатывать на продаже алкоголя или табачных изделий, сдавать недвижимость в аренду.

Если у банка есть какие-то сомнения о вашей платежеспособности, вам могут предложить другие условия: например увеличить срок кредита (в пределах пяти лет) или собственный взнос. Но даже если вам отказали, не стоит отчаиваться. Возможно, улучшив бизнес-план или финансовые показатели, со временем можно будет снова обратиться в ПриватБанк и получить кредит.

Свой бизнес – это так сложно! А я вообще справлюсь?

С помощью сервиса Start Business Challenge можно получить пошаговую инструкцию, как оформить свое предприятие и какие документы на это понадобятся. Причем если речь идет о небольшом стартапе, например, вы хотите открыть частный детский сад или студию по занятию йогой, можно обойтись небольшими вложениями.

Составляя бизнес-план, вы изучите спрос на товар или услуги, которые будете предоставлять, найдете свою "фишку", узнаете, как работают конкуренты, и даже просчитаете будущую прибыль и срок окупаемости.

Начать можно с ответов на несколько вопросов:

Какая идея вашего бизнеса? Любой предприниматель удовлетворяет существующие потребности. Возможно, вы уже сейчас видите, чего не хватает вам и вашему окружению, и даже знаете, как можно удовлетворить эту потребность. Наблюдайте, слушайте, интересуйтесь.

Кто ваш клиент? Финансовые консультанты советуют сразу обозначить всех, кто потребляет услуги или покупает товары, которые вы производите, всех тех, кого вы в теории можете обслужить, и тех, кто вам будет доступен после старта своего бизнеса. И здесь недостаточно изучить емкость рынка. Нужно понимать, чем интересуется и где живет ваш потенциальный клиент, сколько ему лет.

Как ваш клиент о вас узнает? Реклама в соцсетях, интернете, выгодное месторасположение, наружная реклама – обо всем этом нужно продумать заранее.

Как вы будете производить товар или услугу? Продумайте, какие сотрудники, оборудование, помещения вам нужны.

Ну и последнее, не менее важное, – стартовый капитал. И как раз здесь вам может помочь ПриватБанк с программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Все материалы спецпроекта.