ПриватБанк рассказал, когда и какие документы нужно показывать банку

Украинские банки отвечают за своих клиентов и должны не только знать их в лицо, но и хорошо понимать все финансовые операции.

OBOZREVATEL вместе с ПриватБанком в рамках спецпроекта "Банковские тайны" рассказывает, как наладить идеальные отношения с банком и почему это выгодно каждому. На этот раз мы поговорим о том, какие документы и когда может попросить банк.

Когда и какие документы стоит показывать банку?

Главный принцип: банк – это как семейный врач. Если он постоянно следит за финансовым здоровьем своего клиента, это позволяет им обоим избегать рисков. Идеальный вариант – если вы сами заблаговременно проконсультируетесь с банком при планировании нетипичной для себя операции.

Когда стоит показать документы банку:

Если вы планируете получить крупную сумму, например, от продажи авто или недвижимости;

Если вы планируете перевести крупную сумму, например, оплатить крупную покупку;

Если вы получили дополнительную прибыль, размер которой значительно превышает типичные суммы (например, вам выплатили дивиденды);

Если вы решили открыть депозит на крупную сумму, и размер этой суммы в разы превышает ваш регулярный доход;

Если вы будете переводить крупную сумму своему клиенту со счета своей компании или наоборот – получите деньги;

Если вы вклеили фотографию в паспорт или сменили фамилию после вступления в брак, у вас изменилось место проживания и тому подобные случаи.

Какие документы могут спросить в банке:

Налоговая декларация;

Для госслужащих – декларация, которую они подают в НАПК;

Документы, которые подтверждают источник дохода (о размере зарплаты, о наследстве, о купле-продаже, о получении страховой выплаты и т.д);

Информацию о вашем партнере, который сделал крупный перевод на счет вашей компании или которому вы перевели крупную сумму (применимо для юридических лиц);

Уже 28 апреля в Украине вступит в силу новый закон о финансовом мониторинге. Контроль усилится, но клиентов ПриватБанка это фактически не коснется. Банк и до этого знакомился со своими клиентами, и при необходимости просил предоставить документы.

Зачем это банку?

Банк отвечает за то, чтобы все операции, которые через него проходят, были легальными. Никто не может отмывать деньги, скрывать свои доходы и реализовывать противозаконные "схемы" с использованием сервисов и продуктов банка. От этого в первую очередь пострадают клиенты. Контроль и проверка гарантируют финансовую стабильность не только банка, но и всей страны.

Банки – кровь экономики. От их стабильной работы зависит, как будет развиваться страна, будет ли доверие к банковской системе, будет ли денежный ресурс у бизнеса для развития и т.д.

Зачем это мне?

Финансовый мониторинг – гарантия, что все клиенты банка соблюдают правила сотрудничества. Тогда можно быть уверенным, что банк стабильный и прозрачный, а ваши деньги в безопасности. Показывая документы и подтверждая источники своего дохода, вы выполняете общие правила, даете возможность финансовому учреждению работать стабильно.

Кстати, надежные украинские банки, в том числе ПриватБанк, уже давно внедрили все нормы проверки. Они уже сейчас знают своих клиентов и сами понимают, какие переводы и почему они совершают. Попросить пояснить операцию могут только в случае необычной операции, которую сам банк объяснить не может.

И чтобы никаких проблем не возникло, достаточно всего лишь соблюдать закон и общаться со своим банком, как с собственным партнером или семейным врачом. И чем больше банк о вас знает, тем безопаснее вы можете себя чувствовать. Кстати, эта же информация поможет, например, легче получить кредит под низкий процент.

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