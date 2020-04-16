ПриватБанк озвучил правила перевода денег: когда нужно показывать документы

Украинские банки отвечают за своих клиентов и должны не только знать их в лицо, но и хорошо понимать все финансовые операции.

OBOZREVATEL вместе с ПриватБанком в рамках спецпроекта "Банковские тайны" рассказывает, как наладить идеальные отношения с финансовым учреждением и почему это выгодно каждому. На этот раз мы публикуем правила правильного перевода средств.

Сколько денег можно перевести?

Украинцы со своих счетов могут перевести любую сумму, если источник этих денег банку понятен. Независимо от того, отправляете вы деньги за границу или внутри страны, – проблем не возникнет, если вы пополняли свои счета из прозрачных источников.

Банк несет ответственность за все ваши операции. Он должен следить за законностью, не допускать рискованные переводы.

Помните: расходы должны соответствовать доходам; переводить можно только гривни — переводы по стране, например, в долларах – запрещены. А если сумма слишком большая или не соответствует доходу, банк может попросить у клиента документ, который подтверждает происхождение средств.

Когда могут проверить перевод?

Сейчас контролируют переводы на сумму от 150 тыс. грн (с момента вступления нового Закона в силу сумму увеличат до 400 тыс. грн). Но это не означает, что банк не обратит внимание, если вы попытаетесь раздробить сумму на несколько переводов или вместо 150 тыс. перевести 140 тыс. грн. Такие действия клиента будут трактованы как "Дробление" и вызовут сомнения в их обоснованности и, возможно, законности.

Проверить банк может любую сомнительную операцию. Например, если вы ежемесячно получаете на счет (как вариант, в виде заработной платы) одну сумму, и вдруг перевели в три раза больше, чем заработали. Задача банка — использовать риск-ориентированный подход и не допускать "отмывания денег" по счетам, проведения рисковых операций, оптимизации налогообложения и прочих правонарушений.

Одинаковые подходы к контролю применяются и к компаниям, у которых открыты счета в банке, и к клиентам – физическим лицам. Крупные переводы банк может попросить подтвердить документом о доходах или информацией об уплаченных налогах.

Главные правила переводов

1) Сумма перевода должна соответствовать официальному доходу

Кстати, если вам просто подарили деньги или вы вдруг выиграли в лотерею, этот доход также нужно декларировать и платить с него налоги.

2) Не пытайтесь специально дробить сумму, чтобы избежать финансового мониторинга – это может насторожить банк.

Если вы легально оплачиваете крупную покупку или просто переводите весомую сумму, при этом деньги вы заработали или они у вас появились любым другим законным способом, бояться нечего.

3) Не используйте переводы с личной карты для того, чтобы выплачивать "серые" зарплаты или обналичивать крупные суммы.

Если вы используете свой счет для того, чтобы провести платежи не через компанию с выплатой налогов, и хотите выдать их за частные переводы, скорее всего, финансовый мониторинг вашего банка обратит на это внимание. Операцию могут отклонить, а вам придется объяснять, что произошло.

Вы также рискуете отношениями с банком, ведь сомнительные операции могут инициировать процесс расторжения деловых отношений.

К слову, в Украине 28 апреля вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге. Банки и так следят за тем, чтобы все операции проводились законно, теперь же нормы закона во многом будут соответствовать европейским стандартам.

Среди прочего, финансовое учреждение должно знакомиться со своим клиентом, знать его деловых партнеров, определять цели деловых отношений, следить, чтобы все документы были актуальными, не было сомнительных операций.

Все эти правила, как и проверка крупных и рисковых переводов, в первую очередь защищает клиента банка. Это дает возможность работать стабильно и надежно.

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