Приватбанк начал выдавать деньги вместо "пакета малыша": как получить
Со вторника, 1 сентября, в Украине началась выдача банковских карточек для выплаты разовой помощи "Пакет малыша".
Это осуществляет государственный Приватбанк, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства социальной политики.
"Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт – социальная карта для выплат "Пакет малыша", – говорится в сообщении.
Когда можно получить карточку
Карточку можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления на приобретение детских товаров, в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.
На что можно тратить "детские" деньги:
средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки;
детская одежда и обувь;
детское питание;
детская посуда;
детские игрушки;
текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла;
товары для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые).
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.
В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию размером 5000 гривен вместо "пакета малыша".