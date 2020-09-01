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Приватбанк начал выдавать деньги вместо "пакета малыша": как получить

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
3,9 т.
Приватбанк начал выдавать карточки для получения 'пакета малыша' деньгами

Приватбанк начал выдавать карточки для получения "пакета малыша" деньгами.

Со вторника, 1 сентября, в Украине началась выдача банковских карточек для выплаты разовой помощи "Пакет малыша".

Это осуществляет государственный Приватбанк, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства социальной политики.

"Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт – социальная карта для выплат "Пакет малыша", – говорится в сообщении.

Когда можно получить карточку

Карточку можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления на приобретение детских товаров, в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

На что можно тратить "детские" деньги:

  • средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки;

  • детская одежда и обувь;

  • детское питание;

  • детская посуда;

  • детские игрушки;

  • текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла;

  • товары для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые).

Как получить карточку "Пакет малыша"

Как получить карточку "Пакет малыша" Telegram / Минсоцполитики

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.

В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию размером 5000 гривен вместо "пакета малыша".

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УкраинаСоциальные выплатыМинистерство социальной политикиПриватБанк
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