Приватбанк начал выдавать деньги вместо "пакета малыша": как получить

Со вторника, 1 сентября, в Украине началась выдача банковских карточек для выплаты разовой помощи "Пакет малыша".

Это осуществляет государственный Приватбанк, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства социальной политики.

"Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт – социальная карта для выплат "Пакет малыша", – говорится в сообщении.

Когда можно получить карточку

Карточку можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления на приобретение детских товаров, в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.

На что можно тратить "детские" деньги:

средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки;

детская одежда и обувь;

детское питание;

детская посуда;

детские игрушки;

текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла;

товары для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые).

Как получить карточку "Пакет малыша" Telegram / Минсоцполитики

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.

В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию размером 5000 гривен вместо "пакета малыша".

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