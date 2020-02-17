Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

На разработку и реализацию приложения государственных цифровых услуг "Дія" было выделено более 25,5 миллионов гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он опубликовал копии соответствующих документов.

Зарплатный фонд администрации проекта составляет более 600 тысяч гривен. Генеральный директор имеет должностной оклад в 100 тысяч гривен, его зам – в 90 тысяч.

Приложение "Дія": названы зарплаты Коллаж

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Telegram-канал "Гончаренко"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

У некоторых пользователей возникли проблемы с приложением. Многим, в частности, не удается получить электронное удостоверение водителя.

Киевлянин заявил, что после регистрации в новой системе исполнительная служба заблокировала его банковские карточки, которые он "привязал" к приложению.

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