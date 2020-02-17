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17 февраля • обновлено в 20:48
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Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

3.5т
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На разработку и реализацию приложения государственных цифровых услуг "Дія" было выделено более 25,5 миллионов гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он опубликовал копии соответствующих документов.

Зарплатный фонд администрации проекта составляет более 600 тысяч гривен. Генеральный директор имеет должностной оклад в 100 тысяч гривен, его зам – в 90 тысяч.

Приложение "Дія": названы зарплаты

Приложение "Дія": названы зарплаты

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Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Зарплата в сотни тысяч: раскрыто "секреты" работы приложения госуслуг "Дія"

Telegram-канал "Гончаренко"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
зарплата фотографии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
действительно - дороговато получилось... где то года два назад показывали гения мальчика, который танк картонный сконструировал ! Парень мог бы и программу создать за Плейстейшен какой нибудь !и 25,5 млн.гривен достались бы достойному слуге.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-схема зарплат
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