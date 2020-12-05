Причиной низких зарплат медиков является масштабное уклонении от уплаты налогов, – зам Авакова

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил о масштабном уклонении от уплаты налогов со стороны предпринимателей, из-за чего нет возможности платить нормальные зарплаты врачам и учителям.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 декабря он рассказал, как работают такие схемы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине продолжается схематоз с уплатой налогов. В нашей стране ряд схем крутятся вокруг продажи контрабандных товаров, крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФЛП, чтобы один сотрудник продавал бананы, другой рыбу, третий мясо. В итоге происходит колоссальное уклонение от уплаты налогов, в результате чего мы не можем платить нормальные зарплаты врачам и учителям", – пояснил советник главы МВД.

При этом Геращенко подчеркнул, что есть честные предприниматели. Например, самозанятые лица или те, кто действительно торгует на рынках. Однако таких не касается введение кассовых аппаратов.

"Они нужны для предпринимателей, у которых оборот больше 1 млн грн", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанова заявил, что в редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены. В документе заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно: 159 млрд вместо 296 млрд гривен.

Напомним, что в Украине учет оборота физлиц-предпринимателей (ФЛП) перенесли на год, до 1 января 2022 года. В результате такого решения в тени могут остаться сотни тысяч ФЛП, которые уже превышают лимиты оборотов и должны платить полные налоги, однако скрывают свою выручку.