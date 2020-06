Пресс-секретарь Зеленского Мендель за год заработала почти миллион

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованной на сайте НАПК декларации. Так, в среднем в месяц Мендель получала 77,9 тыс. Ее годовая зарплата в Офисе президента составила 370 тыс. грн, Мировой банк (предыдущая работа) заплатил ей 298 тыс. грн. Еще 267 тыс. она получила от своей профессиональной деятельности (работала журналистом в мировых изданиях).

Декларация Мендель

В конце 2018-го пресс-секретарь купила квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратов за 1,2 млн грн. Тогда же она получила кредит в размере 785 тыс. грн (в "Банке инвестиций и сбережений").

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в городе Геническе Херсонской области, училась журналистике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Писала для украинского Forbes и американского Politico, также работала с VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. В колонке для ТСН.uа Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум.

За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины, чем спровоцировала бурную дискуссию в сети.

Кроме того, в 2018 году Мендель совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине. При этом журналистка была ярой сторонницей пятого президента Петра Порошенко и его команды.